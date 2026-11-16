Atac ucrainean asupra Podului Kerci, care leagă Crimeea de Rusia. Localnicii au raportat 10 explozii. Traficul a fost paralizat

Ucraina a lansat un nou atac asupra Podului Kerci, care leagă Rusia de peninsula Crimeea. Guvernatorul instalat de Moscova, Serghei Aksionov, a confirmat informația, precizând că traficul spre Federația Rusă a fost restricționat. Localnicii au raportat circa zece explozii asurzitoare în apropierea podului.

Podul Kerci, una dintre principalele legături rutiere dintre Rusia și peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, a fost vizat de un nou atac atribuit Ucrainei, potrivit Reuters.

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Serghei Aksionov, guvernatorul Crimeei numit de Moscova, a confirmat luni, 16 noiembrie, într-un mesaj publicat pe Telegram, că restricțiile de trafic au fost impuse în urma unui atac ucrainean. De asemenea, autoritățile instalate de Rusia în peninsulă au transmis că au activat măsuri de intervenție pentru gestionarea situației.

Potrivit informațiilor transmise de administrația rusă de ocupație, locuitorii din apropierea strâmtorii Kerci au raportat aproximativ zece lovituri sau explozii în zona podului.

Podul Kerci, una dintre principalele legături dintre Rusia și Crimeea

Primele informații privind blocarea circulației pe Podul Crimeei au apărut încă de duminică seară, când au fost semnalate restricții de acces. Autoritățile ruse nu au confirmat posibile victime sau deteriorarea structurii podului.

În orașul Kerci a fost înființat un centru de intervenție pentru situații de urgență, responsabil de coordonarea măsurilor necesare după incident.

Inaugurat în 2018, Podul Kerci traversează strâmtoarea care separă Peninsula Taman, din Rusia, de peninsula Crimeea. Construcția, cu o lungime de aproximativ 19 kilometri, include legături rutiere și feroviare.

Infrastructura reprezintă unul dintre proiectele importante realizate de Rusia după anexarea Crimeei în 2014 și este asociată cu președintele Vladimir Putin.

De la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, podul a fost vizat de mai multe atacuri cu rachete și drone ucrainene.

În octombrie 2022, o explozie provocată de un camion încărcat cu explozibili a avariat o parte a construcției și a provocat moartea a patru persoane. Capacitatea de tranzit a fost afectată timp de mai multe luni, până la finalizarea lucrărilor de reparație.

Podul a fost atacat din nou în iulie 2023, când o parte a infrastructurii rutiere a suferit avarii.