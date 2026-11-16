Posibilă fraudă cu TVA de peste 2,1 milioane de lei în București. Ce mecanism suspect au descoperit inspectorii ANAF la 2 firme

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) investighează două firme din București, controlate de aceeași persoană, suspectate că ar fi creat artificial TVA deductibil. Una dintre societăți a cerut rambursarea a peste 2,1 milioane de lei de la bugetul de stat. Inspectorii au descoperit facturi suspecte emise între cele două firme. Din suma cerută la rambursare pentru august 2026, peste 1,74 milioane de lei provin din 16 facturi emise pentru lucrări de construcții.

Verificările au arătat că firmele au același asociat unic și administrator și folosesc aceleași servicii de contabilitate. Deși beneficiarul a dedus TVA din facturi, furnizorul nu a declarat taxa colectată pentru aceste tranzacții.

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Fraudă cu TVA de peste 2,1 milioane de lei în București

În acest sens, Agenția Națională de Administrare Fiscală suspectează că firmele ar fi folosit facturi pentru a crea artificial TVA deductibilă. Beneficiarul ar fi solicitat, apoi, rambursarea sumelor de la stat, în timp ce furnizorul nu declara TVA colectată.

Inspectorii verifică, acum, dacă lucrările de construcții au fost realizate efectiv și dacă firmele aveau personalul și materialele necesare. Inspectorii analizează și documentele justificative, traseul banilor și înregistrarea tranzacțiilor în evidențele fiscale. ANAF folosește în verificări date din sistemele RO e-Factura și RO e-TVA, precum și declarațiile fiscale ale firmelor. Inspectorii urmăresc să identifice facturi care nu reflectă operațiuni economice reale.

Instituția precizează că deducerea TVA poate fi respinsă dacă există dovezi că firma știa sau trebuia să știe că tranzacțiile erau implicate într-o fraudă fiscală. Inspectorii verifică și dacă faptele intră sub incidența articolului 8 din Legea 241/2005, privind obținerea ilegală de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat.

Inspectorii continuă verificările asupra tranzacțiilor dintre firme afiliate sau aflate sub control comun, suspectate că ar folosi facturi fără acoperire economică. Instituția subliniază că suspiciunile nu confirmă existența unei fraude înainte de finalizarea controlului, arată Stiripesurse.ro.