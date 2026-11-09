Executarea silită a pensiei de întreținere pentru copiii minori, simplificată. Decizia luată de Înalta Curte de Casație și Justiție

Ultima decizie luată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) arată că executarea silită a pensiei de întreținere pentru copiii minori a fost simplificată. În acest sens, părinții nu vor mai avea nevoie de o nouă încuviințare la fiecare scadență.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că executarea silită a pensiei de întreținere pentru minori poate viza și ratele viitoare, până când copilul împlinește 18 ani. Decizia a fost pronunțată în urma unei sesizări a procurorului general. Executarea silită va putea acoperi atât pensiile de întreținere restante, cât și sumele viitoare, chiar dacă acestea nu au ajuns încă la scadență la data solicitării, arată Mediafax.

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Executarea silită a pensiei de întreținere pentru copiii minori a fost simplificată

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis că nu mai este necesară o nouă încuviințare a executării silite pentru fiecare rată lunară. Procedura va continua automat pentru sumele viitoare, atât timp cât titlul executoriu rămâne neschimbat. Sumele viitoare vor putea fi executate doar la scadență.

ÎCCJ a justificat decizia prin interesul superior al copilului și caracterul periodic al pensiei de întreținere. Noua interpretare simplifică recuperarea sumelor restante și viitoare. Decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026 va fi publicată în Monitorul Oficial după redactare și semnare.

„Prin decizia nr. 14 din 9 noiembrie 2026, Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a stabilit că, în interpretarea și aplicare unitară a dispozițiilor art. 34 alin. (2), art. 663 alin. (1) și (4), art. 666 alin. (5) pct. 4, art. 674, art. 781 alin. (4) și art. 784 alin. (2) din Codul de procedură civilă, în cazul executării silite a unei hotărâri judecătorești sau a altui titlu executoriu care cuprinde obligația de plată a pensiei de întreținere în favoarea creditorului minor, până la vârsta de 18 ani, încuviințarea executării silite se va dispune și cu privire la sumele viitoare datorate cu titlu de pensie de întreținere, care nu sunt scadente la momentul soluționării cererii de încuviințare a executării silite. Executarea silită a acestor sume se va face la împlinirea fiecărui termen în parte”, se arată în comunicatul ÎCCJ.

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