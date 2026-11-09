Temperaturi de vară, în plină iarnă, în București. În ce zi sunt anunțate 23 de grade C, săptămâna aceasta

Temperaturile o iau razna, săptămâna aceasta, în București, dar și în alte orașe ale țării. Deși săptămâna a debutat cu valori termice modeste, termometrele urcând luni, 9 noiembrie 2026, până la 11 grade C în Capitală, iată că vineri, 13 noiembrie, vlorile termice cresc până la maxime de 23 de grade C.

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Meterologii constată o anomalie a vremii, pe când ne îndreptăm către plină iarnă. Astfel, în loc să se mențină sau să scadă, valorile termice cresc simțitor, până la valori de vară. Astfel, că potrivit vremeaido.ro, bucureștenii se vor bucura de o zi ca de vară, în această săptămână. Este vorba de ziua de vineri, 13 noiembrie 2026, când termometrul va indica 23 de grade la amiază, iar noaptea 9 grade C și va ploua. Dar nu doar în București va fi anormal de cald, vineri, ci și în alte orașe din țară.

Spre exemplu, la Constanța, tot în acea zi, vor fi 22 de grade C, soare și cer senin. Minima nopții va coborî până la 10 grade C. Tot vineri, la munte va fi, de asemenea cald. Vom avea, la Brașov, 19 grade C în timpul zilei, iar minima nopții va coborî pănă la 3 grade C. Dar, meteorologii ANM anunță chiar valori termice de 25 de grade C, în țară.

Prognoza ANM pentru vineri, 13 noiembrie, în România

„Vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, dar instabilă și vântoasă îndeosebi în jumătatea nordică a țării. Maximele termice vor fi cuprinse în general între 15 și 25 de grade. Vor fi înnorări, averse și local descărcări electrice cu precădere în regiunile vestice, nordice și centrale, iar pe arii restrânse cantitățile de apă vor depăși 15…25 l/mp. Pe parcursul nopții la munte, îndeosebi la altitudini mari, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla moderat cu intensificări temporare, iar în zona montană vor fi rafale de peste 70…80

km/h. Minimele se vor încadra în general între 0 și 12 grade. Izolat, în special în orele dimineții, se va forma ceață”, anunță ANM.