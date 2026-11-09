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Acești pensionari români primesc 550 lei (102 euro) în plus la pensie, începând cu 1 iulie 2027. Cine se încadrează

Acești pensionari români primesc 550 lei (102 euro) în plus la pensie, începând cu 1 iulie 2027. Cine se încadrează
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Acești pensionari români primesc 550 lei (102 euro) în plus la pensie, începând cu 1 iulie 2027. Cine se încadrează.

Acești pensionari români primesc 550 lei (102 euro) în plus la pensie, începând cu 1 iulie 2027

Germania este țara cu 1.000.000 de români. Mulți dintre aceștia – care au lucrat cu forme legale – primesc pensie de la statul german.

De la 1 iulie 2027, pensiile vor crește cu peste 4% în Germania, scrie newsweek.ro, vestea fiind îmbucurătoare și pentru românii de acolo.

Aproximativ 21 milioane de pensionari sunt vizați de majorare.

Pensionarii ar putea primi în plus între 500 și 2.500 de euro.

Ministerul Federal al Muncii anunță o creștere de 4,09%.

Procentul este mai mic decât cel anticipat în primăvara acestui an, de 4,4%.

Totuși, pentru pensionarii cu venituri mai mari, creșterea ar putea depăși 100 de euro lunar.

O persoană care primește acum o pensie brută de 1.500 de euro ar putea încasa 1.561,35 de euro, adică 61,35 de euro în plus în fiecare lună.

Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 iulie 2027 în Germania

Calculele folosesc majorarea estimată de 4,09% și arată cum s-ar modifica pensiile între 500 și 2.500 de euro.

Valorile sunt orientative, calculate pentru pensii brute. Majorarea de 4,09% nu a fost aprobată definitiv.

Majorarea se va aplica de la 1 iulie 2027. Pensionarii nu trebuie să depună o cerere specială pentru a primi această majorare.

Dacă pensiile cresc cu 4,09% în Germania, iar prețurile avansează cu 3%, pensionarii ar înregistra și o ușoară îmbunătățire a puterii de cumpărare.

De la 1 ianuarie 2027, cresc cu 2.95% pensiile pentru acești pensionari români din Austria

De asemenea, pensionarii români care au muncit, cu forme legale, în Austria, primesc pensii mai mari de la statul austriac, de la 1 ianuarie 2027, odată cu majorarea pensiilor în această țară.

Milioane de pensionari din Austria vor beneficia de pensii majorate de la 1 ianuarie 2027, însă creșterea nu va fi aceeași pentru toți, relatează ziarulromanesc.at.

În funcție de valoarea veniturilor lunare din pensii, unii vor primi o majorare de 2,95%, în timp ce persoanele care depășesc un anumit prag vor beneficia de o sumă fixă, stabilită prin lege.

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