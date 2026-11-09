Premieră în Biserica Ortodoxă Română. Primul preot chinez va sluji la Cluj. Care este povestea părintelui Dionisie Kenan Wang

Dionisie Kenan Wang, un teolog și istoric născut în China, a fost hirotonit preot ortodox duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Dionisie este considerat primul preot de origine chineză al Bisericii Ortodoxe Române.

Dionisie Kenan Wang va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” de pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, unde vor fi organizate slujbe și activități religioase în română și engleză.

Hirotonirea preotului de origine chineză a fost săvârșită de mitropolitul Andrei Andreicuț, în timpul Sfintei Liturghii oficiate de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Mitropolia Clujului a confirmat că Dionisie Kenan Wang, până atunci diacon, a fost hirotonit, scrie presa locală din Cluj.

Wang s-a născut în China, a crescut în Brazilia, iar România a devenit locul în care și-a continuat studiile, a descoperit Ortodoxia și a ales să urmeze drumul preoției. Acesta a urmat studii universitare de istorie și teologie ortodoxă la Universitatea din București, scrie Mediafax.

Ce parcurs religios a avut Dionisie Kenan Wang

Potrivit informațiilor publicate după hirotonire, Kenan Wang și-a continuat parcursul academic cu un doctorat în istorie.

Apropierea sa de credința ortodoxă nu a venit dintr-o tradiție de familie. A fost rezultatul unei căutări personale, în care studiul și reflecția au avut un rol important.

Înainte de a alege Ortodoxia, a cercetat mai multe religii și tradiții spirituale, între care budismul, islamul, protestantismul și catolicismul, potrivit relatărilor despre parcursul său.