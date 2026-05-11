Surse. Nicușor Dan nu îl va propune pe Ilie Bolojan premier din nou. Prima variantă, guvern politic. Ce opțiuni de guvern ar mai agrea președintele

Președintele Nicușor Dan va avea consultări oficiale cu partidele parlamentare joi sau vineri, în vederea formării unui nou guvern, au declarat, luni, surse politice pentru Gândul.

Potrivit acestora, „toate scenariile” de guvern sunt luate în vedere, însă până în acest moment nu a fost prezentată ipoteza unei noi propuneri ca premier a liderului PNL, Ilie Bolojan, care în prezent este șef interimar al Executivului, după adoptarea moțiunii de cenzură.

Indiferent de rezultatul consultărilor, șeful statului va pune condiții premierului desemnat privind politicile publice (SAFE, PNRR, OCDE) și îi va prezenta acestuia o foaie de parcurs, mai precizează sursele citate.

Președintele ia în calcul atât un guvern politic, cât și unul tehnocrat.

Foarte probabil, nu va fi singura rundă de consultări. Așadar, la finalul săptămânii nu va fi desemnată o persoană pentru funcția de premier.

De asemenea, Nicușor Dan ar vrea ca până la finalul lunii mai să aibă o propunere de premier.

Cotroceniul caută o formulă care să treacă de Parlament

Sursele mai precizează că miza consultărilor este identificarea unei formule care să poată obține votul de învestitură în Parlament, dar și să evite prelungirea crizei politice.

Guvernul Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată și votată de parlamentari de la PSD, AUR și Grupul PACE.

Președintele Nicușor Dan a început miercuri, 6 mai, consultările informale cu liderii partidelor care s-au aflat la guvernare.

AUTORUL RECOMADNĂ: