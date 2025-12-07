Prima pagină » Actualitate » Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00

07 dec. 2025, 08:34, Actualitate
Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților de pe buletinul de vot | Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Cine ocupă primele locuri în preferințele alegătorilor. Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00.

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. În premieră, cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00.

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegrile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.

Potrivit g4media.ro, două din casele de sondare vor prezenta un exit-poll comun, CURS-Avangarde.

Exit-poll alegeri București 2025. Gândul prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie

Gândul publică azi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, realizate de casele de sondare.

Bucureștenii își aleg duminică noul primar al Capitalei. În cursa pentru PMB s-au înscris numeroși candidați, 17 la număr, zece din partea partidelor politice și șapte independenți, informează Digi24.ro.

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților înscriși în cursă

Lista acestor candidați, în ordinea de pe buletinele de vot, este următoarea:

Poziția 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR);
Poziția 2 – Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD);
Poziția 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Poziția 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL);
Poziția 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS); Poziția 6 – Liviu-Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache; Poziția 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare;
Poziția 8 – Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit;
Poziția 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioții Poporului Român;
Poziția 10 – Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune;
Poziția 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – alianța electorală „Dreptate pentru București”
Poziția 12 – Dănuț-Angelo Trifu – candidat independent;
Poziția 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent;
Poziția 14 – Gheorghe Nețoiu – candidat independent;
Poziția 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent;
Poziția 16 – Angela Negrotă – candidat independent; Poziția 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.
Poziția 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.

Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale.
Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Zilele cu dezlegare la pește rămase până la Crăciun
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Alegeri Primăria București 2025. Capitala votează astăzi primarul general. S-au deschis secțiile de votare
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Cancan.ro
Ultimele imagini cu Rodica Stănescu înainte să moară! Se transformare radical de dragul iubitului. Intervenții estetice și...
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Astronomii au descoperit că sateliții înghețați ascund o geologie violentă
ANALIZA de 10 Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
10:00
Bazar la Teheran. Iranul caută soluții pentru modernizarea forțelor armate, Rusia ezită și amână livrările de avioane de vânătoare Su-35, iar un furnizor-surpriză intervine pe piață
HOROSCOP Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
09:55
Zodiile pentru care se deschid porțile succesului, de săptămâna viitoare. Se schimbă radical direcția de viață
POLITICĂ Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”
09:17
Marcel Ciolacu a votat. „Am făcut cel mai mare pas din cariera mea politică. Am venit acasă”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
09:00
Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”
SPORT Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
08:47
Gigi Becali a reacționat după numai 45 de minute: ce jucători au fost dați afară la pauza derby-ului FCSB – Dinamo
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități
08:40
Polițiștii bucureșteni au înregistrat deja zece incidente electorale. Care sunt principalele ilegalități constatate de autorități

Cele mai noi