Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Cine ocupă primele locuri în preferințele alegătorilor. Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00.

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. În premieră, cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00.

Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegrile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:

CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.

Potrivit g4media.ro, două din casele de sondare vor prezenta un exit-poll comun, CURS-Avangarde.

Exit-poll alegeri București 2025. Gândul prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie

Gândul publică azi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, realizate de casele de sondare.

Bucureștenii își aleg duminică noul primar al Capitalei. În cursa pentru PMB s-au înscris numeroși candidați, 17 la număr, zece din partea partidelor politice și șapte independenți, informează Digi24.ro.

Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Lista candidaților înscriși în cursă

Lista acestor candidați, în ordinea de pe buletinele de vot, este următoarea:

Poziția 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR);

Poziția 2 – Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD);

Poziția 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT);

Poziția 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL);

Poziția 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS); Poziția 6 – Liviu-Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache; Poziția 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare;

Poziția 8 – Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit;

Poziția 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioții Poporului Român;

Poziția 10 – Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune;

Poziția 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – alianța electorală „Dreptate pentru București”

Poziția 12 – Dănuț-Angelo Trifu – candidat independent;

Poziția 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent;

Poziția 14 – Gheorghe Nețoiu – candidat independent;

Poziția 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent;

Poziția 16 – Angela Negrotă – candidat independent; Poziția 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.

Poziția 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.

Gândul îți prezintă, live, toate informațiile despre alegerile locale parțiale. Secţiile de vot pentru alegerea noului primar al Capitalei s-au deschis duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. Sunt așteptați la urne aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni. Tot astăzi se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău. De asemenea, cetățenii din alte 12 localități își votează primarul.

