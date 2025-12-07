Exit-poll alegeri Primăria Capitalei 2025. Cine ocupă primele locuri în preferințele alegătorilor. Cinci case de sondare vor prezenta exit-poll-uri la ora 21:00.
Biroul Electoral Municipal (BEM) a acreditat următoarele case de sondare pentru alegrile din 7 decembrie, în urma cărora va fi ales noul primar al Capitalei:
CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), Avangarde (Avangarde Grup de Studii Socio-Comportamentale), CIRA (The Center for International Research and Analyses), IIC Bio-Trade Consulting, ARA Public Opinion.
Potrivit g4media.ro, două din casele de sondare vor prezenta un exit-poll comun, CURS-Avangarde.
Exit-poll alegeri București 2025. Gândul prezintă primele estimări ale rezultatelor votului din 7 decembrie
Gândul publică azi primele estimări de tip exit-poll ale votului din 7 decembrie, pentru Primăria Capitalei, realizate de casele de sondare.
Bucureștenii își aleg duminică noul primar al Capitalei. În cursa pentru PMB s-au înscris numeroși candidați, 17 la număr, zece din partea partidelor politice și șapte independenți, informează Digi24.ro.
Lista acestor candidați, în ordinea de pe buletinele de vot, este următoarea:
Poziția 1 – Cătălin Drulă – Uniunea Salvați România (USR);
Poziția 2 – Daniel Băluță – Partidul Social Democrat (PSD);
Poziția 3 – George-Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
Poziția 4 – Ciprian Ciucu – Partidul Național Liberal (PNL);
Poziția 5 – Ana-Maria Ciceală – Sănătate Educație Natură Sustenabilitate (SENS); Poziția 6 – Liviu-Gheorghe Florea – Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache; Poziția 7 – Gheorghe Macovei – Partidul România Mare;
Poziția 8 – Oana Crețu – Partidul Social Democrat Unit;
Poziția 9 – Mihai-Ioan Lasca – Patrioții Poporului Român;
Poziția 10 – Rareș Lazăr – Partidul România în Acțiune;
Poziția 11 – Anca-Nicoleta Alexandrescu – alianța electorală „Dreptate pentru București”
Poziția 12 – Dănuț-Angelo Trifu – candidat independent;
Poziția 13 – Eugen-Orlando Teodorovici – candidat independent;
Poziția 14 – Gheorghe Nețoiu – candidat independent;
Poziția 15 – Vlad-Dan Gheorghe – candidat independent;
Poziția 16 – Angela Negrotă – candidat independent; Poziția 17 – Constantin-Titian Filip – candidat independent.
