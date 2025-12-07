🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Cetățenii din alte 12 localități își aleg primarul

Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.

07:43 UPDATE: 3.031 de persoane au votat până la ora 08:00 Până la ora 08:00, au votat 3.031 de alegători, reprezentând 0,85 % din totalul de 362.124 înscriși pe liste. 07:38 UPDATE: 488 de persoane au votat până la ora 07:30 Până la ora 07:30, au votat 488 de alegători, reprezentând 0,13% din totalul de 362.124 înscriși pe liste.

Secţiile de vot se deschid duminică, 7 decembrie, de la ora 07.00. În aceeași zi cu alegerile parţiale din Capitală se desfășoară și procesul electoral pentru alegerea noului președintele al Consiliului Județean în Buzău.

Cetățenii din alte 12 localități își vor vota primarul. Gândul îți prezintă, live, toate informațiile necesare cu privire la modul în care decurge procedura de vot.

Pentru ca procesul de vot să decurgă cât mai eficient, este nevoie ca alegătorii să se intereseze din timp la care secție de votare sunt arondați, ce acte trebuie să aibă la ei și ce regulament trebuie să respecte.

În județul Buzău se va alege noul președinte al Consiliului Județean. Fostul premier Marcel Ciolacu va candida din partea PSD la şefia CJ Buzău şi-i va avea de înfruntat pe Ștefăniță Alin Avrămescu (AUR), Aurel Dogaru (SOS) și Dragoș Eugen Brînzea (POT). Mai candidează Gheorghe Gabriel Pană (Acțiunea Conservatoare înființată de Claudiu Târziu), Mihai Budescu (PRM) și independentul Silviu Iordache.

PNL și USR îl susţin pe antreprenorul independent Mihai Răzvan Moraru, principalul contracandidat al lui Marcel Ciolacu.

Biroul Electoral Județean a anunțat că numărul de alegători rezultat din Registrul Electoral și din Listele electorale complementare la nivelul județului Buzău este de 363.357.

Aceștia vor vota în 424 de secții din județ, în 7 decembrie, în intervalul 07:00 – 21:00.

Potrivit legii, la alegerile de duminică, alegătorii votează numai la secția de votare din comuna, orașul, municipiul sau subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul își are domiciliul sau reședința, după caz.

Unde se mai aleg azi primarii

Alegeri pentru funcția de primar vor avea loc și în localitățile: Remetea (județul Bihor), Mihai Eminescu (județul Botoșani), Marga (județul Caraș-Severin), Dobromir și Lumina (județul Constanța), Găești (județul Dâmbovița), Sopot (județul Dolj), Valea Ciorii (județul Ialomița), Vânători (județul Iași), Poienile de sub Munte (județul Maramureș), Sieu (județul Maramureș) și Cârța (județul Sibiu).

RECOMANDAREA AUTORULUI: