Experiență mai puțin plăcută pentru mai mulți turiști aflați în vacanță la Costinești! O plajă din stațiune a fost acoperită de valurile mari, șezlongurile au fost înconjurate de apă, iar oamenii au fost nevoiți să se mute sau să plece.

Începând de la Eforie Nord, în tot sudul litoralului a fost arborat astăzi steagul galben. Salvamarii avertizează turiștii să nu se aventureze în largul mării din cauza curenților foarte puternici.

Ce nereguli au găsit Piedone și inspectorii ANPC la Costinești

Cristian Popescu Piedone, șeful ANPC, și comisarii instituției au descins weekend-ul trecut la Costinești, cu doar câteva zile înainte de festivalul Beach Please, unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa, desfășurat în perioada 9-13 iulie.

Autoritățile au făcut verificări la un hotel unde „camerele arătau ca după război”, cu frigidere murdare, băi neigienizate, muște în sertare, saltele pătate și baterii de baie defecte.

Șeful ANPC Cristian Popescu Piedone a aplicat o amendă de 10.000 lei și a dispus oprirea temporară a prestării serviciilor în 13 camere, până la remedierea tuturor deficiențelor.

„Astăzi (sâmbătă – n.r.), împreună cu echipele de comisari ANPC, am fost prezent în stațiunea Costinești pentru a verifica respectarea normelor de protecție a consumatorilor. Din păcate, ce am găsit nu are nicio legătură cu turismul civilizat și ospitalitatea pe care românii o merită.

La SC AZUR NC 2000 SRL – un hotel de 60 de camere – camerele arătau ca după război: frigidere murdare, cu urme de mucegai, băi neigienizate, fără capac la sifon, praf gros pe mobilier, scaune rupte, pânze de păianjen, muște în sertare și saltele pătate, baterii de baie defecte, apă curgând non-stop”, scrie pe Facebook Cristian Popescu Piedone.

Tot în stațiunea Costinești, ANPC a găsit nereguli și la terasa Ștefan, unde „blocul alimentar era într-o stare jalnică”, precizează inspectorii.

Autoritățile au găsit 101,2 kg de mâncare nesigură (fără etichete clare, depozitată la temperaturi nepotrivite) au fost sigilate și scoase din consum, precum și grăsime acumulată, frigidere murdare, agregate prăfuite, igienă generală de neacceptat. Administratorul a primit o amendă de 10.000 lei, cu oprirea temporară a activității și propunere de închidere temporară pe până la 6 luni.

Piedone, șeful ANPC: „România nu e tomberonul nimănui”

Următorul comerciant luat în vizor de Piedone a fost SC MODERN TASTE SRL – autoservire, unde comisarii au găsit ulei neschimbat în friteuze, ustensile ruginite și neconforme, paviment alunecos și murdar, resturi grosiere de grăsime pe aragaz și hotă, precum și insecte moarte în bucătărie, ferestre fără plasă, produse congelate fără etichete, motiv pentru care au dat o amendă de 20.000 lei și au retras 37,7 kg de produse din consum. Totodată, au dispus oprirea temporară a activității până la remedierea tuturor neregulilor.

„România nu e tomberonul nimănui! Consumatorii nu sunt cobai! Turismul românesc nu poate înflori dacă îl sufocă mizeria și nepăsarea! Noi, la ANPC, nu venim cu vorbe dulci, ci cu legea în mână! Și cât timp voi fi în fruntea acestei instituții, așa vom merge mai departe: ferm, pe dreptate și fără compromisuri”, încheie Popescu Piedone.

