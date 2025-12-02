Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România.
Ce este „Vortexul polar”, de fapt? Specialiștii citați de Mediafax spun că discutăm despre un concept care pare nou, misterios, periculos. De fapt, meteorologii definesc un fenomen atmosferic normal, care nu reprezintă o anomalie.
Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de aer foarte rece, care se rotește în jurul unuia din poli (Nord sau Sud), la altitudini mari.
Vortexul se întărește în fiecare iarnă, atunci când zona polară se răcește puternic. Când vortexul este puternic la Polul Nord, vremea este mai blândă, de fapt, în Europa, spun specialiștii.
Impactul vortexului polar asupra României depinde de modul în care se vor rearanja sistemele de presiune și curenții de altitudine jet stream.
Astfel, dacă vortexul polar este deformat, România va experimenta episoade de ger și perioade cu temperaturi mult mai scăzute decât media climatologică, avertizează meteorologii.
În multe circumstanțe, unele zone pot avea episoade reci, iar altele pot rămâne la valori apropiate sau chiar ușor peste normal.
Roxana Bojariu a explicat, recent, pentru Gândul, că vortexul polar variază continuu în intensitate și poziționare. Astfel că nu rămâne în aceeași stare o iarnă întreagă.
„Vortexul polar variază continuu în intensitate și poziționare astfel încât nu rămâne, de exemplu, o iarnă întreagă în aceeași stare (slab sau intens) și nici la fel poziționat.
Atunci când slăbește în intensitate și/sau își schimbă poziționarea, poate determina în unele regiuni ale Emisferei Nordice episoade cu condiții severe, dar în același timp, prin echilibrare, în regiuni vecine, apar episoade cu condiții de iarnă blândă.
Nu se pot prognoza nici regiunile specifice ce se află sub influența episoadelor de iarnă severe sau blânde, cu anticipație mare”, a declarat Roxana Bojariu.
Autorul recomandă:
Sursa foto: Profimedia (caracter ilustrativ)