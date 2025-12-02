Vortexul polar. Fenomenul care dă peste cap iarna din România.

Vortexul polar

Ce este „Vortexul polar”, de fapt? Specialiștii citați de Mediafax spun că discutăm despre un concept care pare nou, misterios, periculos. De fapt, meteorologii definesc un fenomen atmosferic normal, care nu reprezintă o anomalie.

Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de aer foarte rece, care se rotește în jurul unuia din poli (Nord sau Sud), la altitudini mari.

Vortexul se întărește în fiecare iarnă, atunci când zona polară se răcește puternic. Când vortexul este puternic la Polul Nord, vremea este mai blândă, de fapt, în Europa, spun specialiștii.

Impactul vortexului polar asupra României depinde de modul în care se vor rearanja sistemele de presiune și curenții de altitudine jet stream.

Astfel, dacă vortexul polar este deformat, România va experimenta episoade de ger și perioade cu temperaturi mult mai scăzute decât media climatologică, avertizează meteorologii.

În multe circumstanțe, unele zone pot avea episoade reci, iar altele pot rămâne la valori apropiate sau chiar ușor peste normal.