Prima pagină » Actualitate » Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”

Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei: „Prima dată, îl punem în siguranţă”

Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 12:09, Actualitate
Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei:

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat în ședința de urgență de vineri, de la Primăria Municipiului București, cî au fost alocaţi bani  din Fondul de Urgență pentru punerea în siguranță și expertizarea imobilului afecatat de explozie din Rahova.

Primăria  a stabilit un cuantum de  1.900.000 de lei pentru punerea în siguranţă a clădirii, etapizat. Prima dată vor fi demolate etajele superioare, urmate de expertize, pentru că, în momentul de față autoritățile nu au decât rapoarte.

„În momentul acesta avem doar rapoarte, pentru că nimeni nu a reușit să facă o expertiză. Prima dată îl punem în siguranță, apoi îl expertizăm, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate. În final am suplimentat din Fondul de Urgență a Primării Municipului București pentru această operație cu încă 1.900.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

După EXPLOZIA puternică din Rahova, Ilie Bolojan le cere românilor să-și asigure locuințele: „Nu putem aștepta ca statul să facă totul”

Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Ce se întâmplă cu cei păgubiți

Mediafax
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Vedeta lui Dan Șucu se iubește cu cumnata unui celebru manelist
Adevarul
Theodor Paleologu: „E foarte plauzibilă o alianță PSD–AUR. Au foarte multe lucruri în comun”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
Antena 3
Manuela, cea mai „sclipitoare” arbitră din fotbalul european, spune cât de greu îi este în carieră: Mi-au făcut avansuri, nu am cedat
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
StirileKanalD
VIDEO „Mașina era încuiată pe interior” Noi detalii șocante ies la iveală în cazul morții Biankăi și lui Toni. Ce l-ar fi determinat să își ucidă iubita: „Probabil s-a răzgândit”
KanalD
Ultima oră! Elicopter prăbușit: Familia unui renumit politician a murit în accidentul aviatic
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Scandal la vârful NASA! Elon Musk spune tot!
Capital.ro
Nu se mai dă ceasul? UE vrea să renunțe la schimbarea orei: A venit timpul să oprim
Evz.ro
Val de aer polar peste România. Vreme rea și ploi torențiale, cu tunete și fulgere în weekend
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
NU credea că o să audă asta vreodată! Moldo i-a aruncat în față un ADEVĂR DUREROS, iar Ahmed a cedat. Ceea ce i-a spus l-a sfâșiat! Concurentul din Casa Iubirii nu și-a mai putut stăpâni reacția: "Văd o disperare mare"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Stresul din familie poate tripla riscul de psoriazis