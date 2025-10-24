Expertizele blocului, care a explodat în Rahova, vor fi suportate de Primăria Capitalei:

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat în ședința de urgență de vineri, de la Primăria Municipiului București, cî au fost alocaţi bani din Fondul de Urgență pentru punerea în siguranță și expertizarea imobilului afecatat de explozie din Rahova.

Primăria a stabilit un cuantum de 1.900.000 de lei pentru punerea în siguranţă a clădirii, etapizat. Prima dată vor fi demolate etajele superioare, urmate de expertize, pentru că, în momentul de față autoritățile nu au decât rapoarte.

„În momentul acesta avem doar rapoarte, pentru că nimeni nu a reușit să facă o expertiză. Prima dată îl punem în siguranță, apoi îl expertizăm, expertizăm și blocurile alăturate și știm exact care sunt riscurile pentru comunitate. În final am suplimentat din Fondul de Urgență a Primării Municipului București pentru această operație cu încă 1.900.000 de lei”, a declarat Stelian Bujduveanu.

