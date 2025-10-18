Prima pagină » Actualitate » Explozia din Rahova: Care este starea celor trei victime internate la Spitalul Floreasca

Explozia din Rahova: Care este starea celor trei victime internate la Spitalul Floreasca

18 oct. 2025, 08:59
Explozia din Rahova: Care este starea celor trei victime internate la Spitalul Floreasca
sursa foto: Captura video Gândul

Care este starea a trei dintre cele 15 persoane rănite în urma exploziei produse vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Aceste trei victime au fost internate la Spitalul de Urgenţă Floreasca, iar starea lor este stabilă. Două dintre cele trei victime au fost operate.

Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Ei au mai precizat că, probabil, săptămâna viitoare pacienții se vor externa.

Potrivit datelor făcute publice vineri după-amiază de Ministerul Sănătăţii, la Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca sunt: un bărbat de 68 de ani, operat de urgenţǎ şi supus unor investigaţii imagistice suplimentare şi sub monitorizare de specialitate, o femeie de 58 de ani, cu fracturi la nivelul bazinului şi coloanei lombare, necesitând intervenţie chirurgicală, un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, dar internat în secţia de chirurgie pentru monitorizare.

Amintim că trei persoane au murit şi 15 au fost rănite în urma exploziei produse vineri, într-un bloc din zona Calea Rahovei, din Sectorul 5 al Capitalei. Blocul a fost grav afectat. A fost afectat şi un alt bloc din imediata apropiere, dar şi LiceulDimitrie Bolintineanu”.

