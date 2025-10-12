Președintele american Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID-19 înainte de vizitele externe pe care le are în perioada următoare, arată raportul medical publicat vineri. Documentul confirmă că liderul SUA se află într-o „stare de sănătate excelentă”.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a renunțat la recomandarea generală pentru vaccinarea anti-COVID. În prezent, cei care doresc imunizarea trebuie să facă apel la un profesionist în sănătate. Acest proces e cunoscut sub numele de „decizie clinică partajată”, fără a fi necesară neapărat o rețetă.

Vârsta cardiacă a lui Trump e cu 14 ani mai mică decât vârsta sa biologică

„În pregătirea călătoriilor internaționale ce urmează, președintele Trump a beneficiat, de asemenea, de controale și imunizări preventive, inclusiv vaccinul anual antigripal și rapelul actualizat anti-COVID-19”, a scris Dr. Sean Barbabella, medicul personal al președintelui.

Medicul a mai precizat că „vârsta cardiacă” a liderului de la Casa Albă este cu 14 ani mai mică decât vârsta sa cronologică de 79 de ani.

„Președintele Trump continuă să demonstreze o stare generală de sănătate excelentă. Vârsta sa cardiacă, o măsură validată a vitalității cardiovasculare prin ECG, a fost estimată la aproximativ 14 ani mai tânără decât vârsta sa reală. El își menține în continuare un program zilnic solicitant fără restricții”, a adăugat Barbabella.

O vizită atipică

Vizita președintelui la Walter Reed vineri a fost una neobișnuită, fiind a doua în 2025. Trump a efectuat deja un control în luna aprilie, descris de medicul său ca examen „anual”. Chiar președintele a clarificat pentru jurnaliști că vizita de vineri a fost un control „semi-anual”.

Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a fost învestit în funcţie în Statele Unite, nu a scăpat de speculaţii despre sănătatea sa. Totuşi, acestea sunt departe de a atinge amploarea celor cu care s-a confruntat predecesorul său, democratul Joe Biden.

De ce are Trump vânătăi? Casa Albă dă explicații neconvingătoare

Miliardarul a fost văzut cu vânătăi pe mâna dreaptă. O serie de fotografii recente îl arată purtând un strat gros de machiaj care să camufleze această zonă.

Casa Albă a susţinut, în iulie, că vânătăile sunt oun efect al „strângerilor de mână frecvente” şi a utilizării aspirinei ca tratament cardiovascular standard. În egală măsură, administraţia americană a dezvăluit că Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune răspândită şi benignă, carese manifestă în special prin umflarea gleznelor.

