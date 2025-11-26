Prima pagină » Știri politice » Alexandru Rogobete, după tragedia din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față cu numărul mare de victime”

Alexandru Rogobete, după tragedia din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față cu numărul mare de victime”

26 nov. 2025, 09:55, Știri politice
Alexandru Rogobete, după tragedia din Buftea: „Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față cu numărul mare de victime”
Galerie Foto 11

Alexandru Rogobete a efectuat o serie de declarații, după tragedia care a avut loc în Buftea, marți după-amiază, 25 noiembrie 2025. În urma unei explozii dintr-un bloc, șase persoane au fost rănite, iar una ajungând în stare critică, la spital. Ministrul Sănătății a menționat că „nu vom face față cu numărul mare de victime”, în condițiile în care ar exploda „în fiecare săptămână câte un bloc”.

În cursul după-amiezii de marți, 25 noiembrie 2025, a avut loc o explozie neurmată de incendiu în localitatea Buftea, pe Aleea Tineretului. În urma incidentului, șase persoane au fost rănite, iar una dintre ele se află în stare critică la Spitalul Floreasca. În urma exploziei, mai multe elemente de structură au prezentat pericol de prăbușire. Un copil de 14 ani a fost dus la Spitalul Grigore Alexandrescu.

În urma situației din Buftea, Ministrul Sănătății a făcut o serie de declarații.

„Dacă explodează în fiecare săptămână câte un bloc, nu vom face față numărului mare de victime”, a spus Alexandru Rogobete pentru Antena 3 CNN.

Explozie în Buftea, marți după-amiază, 25 noiembrie 2025

Șase persoane rănite în urma exploziei din Buftea

„Vorbim aici de șase victime în urma acestei tragedii, dintre care trei au fost transferați la spital. Pacientul cel mai critic se află la Floreasca. Vorbim aici de un pacient care a suferit un stop cardiorespirator în urma tragediei și a fost resuscitat la fața locului, apoi a fost transferat la Spitalul Floreasca, unde se află încă în stare critică. Mâine dimineață putem avea un prognostic mai clar”, a declarat ministrul.

„Săptămânal explodează câte un apartament sau câte un bloc, ceea ce pe mine mă îngrijorează”

Ministrul face un apel public către companiile și firmele de apartament care se ocupă cu verificarea instalațiilor de gaz.

„Eu aș face un apel public, dacă îmi permiteți, la toate aceste companii și firme de apartament care verifică situația instalațiilor de gaz. Încă nu a început perioada de frig. Dacă de acum explodează pe rând, în fiecare săptămână, câte un bloc, eu sunt îngrijorat pentru că putem avea 10 spitale de arși în țara asta. Nu vom face față cu numărul mare de victime pe care îl vedem.

Vă spun că sistemul de sănătate poate răspunde până la un punct, dar dacă continuăm cu această superficialitate a acestor firme care au contracte de verificare… În ultima perioadă, săptămânal explodează câte un apartament sau câte un bloc, ceea ce pe mine mă îngrijorează”, a adăugat ministrul Sănătății.

