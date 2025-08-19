Prima pagină » Actualitate » EXPLOZIV! Surse din administrația TRUMP ar confirma că SUA investighează posibila IMPLICARE a administrației BIDEN în anularea alegerilor din România

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 10:48, Actualitate
EXPLOZIV! Surse din administrația TRUMP ar confirma că SUA investighează posibila IMPLICARE a administrației BIDEN în anularea alegerilor din România

Potrivit unei surse la nivel înalt din cadrul administrației Trump, directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, examinează acum un dosar secret privind decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 din România. În dosar ar fi implicați foști oficiali ai administrației Biden, transmite site-ul thegatewaypundit.com.

O sursă la nivel înalt din cadrul administrației prezidențiale susține că directoarea Serviciului Național de Informații, Tulsi Gabbard, ar analiza un dosar ce vizează presupuse ingerințe ale oficialilor din perioada regimului Biden în decizia de la 6 decembrie 2024 a Curții Constituționale a României (CCR) de a anula rezultatele primului tur al alegerilor din România câștigate, într-o proporție copleșitoare, de independentul suveranist Călin Georgescu.

Dosarul ar fi numit trei agenți de top ai lui Biden: secretarul de stat, Anthony Blinken, asistentul său, James O’Brien, și ambasadorul SUA la București, Kathleen Kavalec.

Echipa Biden ar fi făcut echipă cu persoane din interiorul țării, inclusiv cu fostul ministru de externe Luminița Odobescu, fostul prim-ministru Marcel Ciolacu și fostul președinte Klaus Iohannis – pentru a răsturna votul prezidențial din România sub pretextul „ingerinței rusești”.

Călin Georgescu: „Dosarul anulării alegerilor din România se află și pe masa serviciilor de informații americane”

Fostul candidat la președinție, Călin Georgescu, a declarat în fața Secției de Poliție a Sectorului București, unde este obligat să se prezinte săptămânal sub control judiciar.

„După cum ați văzut, curajoasa directoare DNI, Tulsi Gabbard, i-a demascat pe toți cei care au fabricat dosarul interferenței Rusiei în alegerile prezidențiale americane din 2016, pe care președintele Trump le-a câștigat în mod corect. Vă garantez că dosarul anulării alegerilor din România se află și pe masa serviciilor de informații americane, cu autorii clari identificați, foști oficiali de rang înalt din administrația Biden, precum și instrumentele lor de la București.”

Georgescu a criticat presupusa implicare a președintelui francez Emmanuel Macron în alegerile din România.

În luna mai, Departamentul pentru Securitate Internă a revocat Programul Visa Waiver pentru România, o mișcare despre care ministrul de Externe al României. Oana Țoiu, a declarat că ar fi o consecință a anulării primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024.

Cel mai recent raport privind Democrația al Departamentului de Stat a criticat, de asemenea, România pentru încălcarea drepturilor alegătorilor săi.

România, subiect de discuție între Putin și Trump la summit-ul din Alaska

În timpul summit-ului istoric dintre președintele Trump și Vladimir Putin în Alaska, s-ar fi vorbit despre România, precizează surse pentru site-ul thegatewaypundit.com. Timp de 4 minute și 57 de secunde, spune sursa, cei doi lideri au discutat despre rolul Bruxelles-ului și al Franței în decizia de anulare a alegerilor din România.

