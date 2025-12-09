Prima pagină » Actualitate » Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei

Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii", dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei

09 dec. 2025
Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii", dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei
O amplă expoziție retrospectivă dedicată pictorului Mihai Cismaru, intitulată Alchimia luminii”, va fi vernisată miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava. Evenimentul marchează 22 de ani de la dispariția artistului și își propune îi reașeze opera în prim-planul istoriei artei românești, printr-un parcurs curatoriat care urmărește evoluția sa plastică și legătura cu celebra Școală Baba.

Expoziția este rezultatul unei colaborări fără precedent între cinci instituții de cultură și două organizații neguvernamentale: Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Artă Contemporană, Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul Național al Bucovinei, Universitatea Națională de Arte București, Fundația „Jean Louis Calderon” și Galeriile „Cornel Florea”. Împreună, acestea au constituit un parteneriat publicprivat menit să valorifice opera lui Mihai Cismaru și ofere publicului o perspectivă amplă asupra creației sale.

Curatorul Damian Florea a construit expoziția ca pe o călătorie prin universul pictorului: de la anii de formare în atelierul lui Corneliu Baba, până la perioada de maturitate, marcată de cicluri de peisaj și naturi statice în care lumina devine element central. Pentru a sublinia filiația cu marea tradiție a picturii românești, pe simeze au fost incluse și lucrări de Corneliu Baba și Ștefan Luchian, prezentate ca repere vizuale și estetice.

Publicul va putea vedea numeroase lucrări expuse în premieră, provenite din colecții muzeale și particulare, multe dintre acestea greu accesibile până acum. Expoziția rămâne deschisă până la 18 ianuarie 2026 și este însoțită de un catalog de referință, Alchimia luminiipictură”, coordonat de Damian Florea și tipărit la editura Karl A. Romstorfer.

Demersul expozițional este susținut de directorul general al Muzeului Național al Bucovinei, Emil Ursu, unul dintre inițiatorii proiectului, și de Fundația „Jean Louis Calderon”, care a reunit în timp un important fond de lucrări semnate de Mihai Cismaru.

Cine a fost artistul Mihai Cismaru

Născut la 21 august 1943, în comuna Vișina, județul Dâmbovița, Mihai Cismaru a absolvit în 1970 Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, ca șef de promoție al clasei profesorului Corneliu Baba. A fost coleg de generație cu artiști precum Ștefan Câlția, Sorin Ilfoveanu, Zamfir Dumitrescu și Sorin Dumitrescu. A expus în țară și peste hotare (SUA, Germania, Franța, China, Japonia) și a fost prezent constant în expozițiile grupului Celor Patru”, alături de Ilfoveanu, Câlția și Zamfir Dumitrescu.

De-a lungul carierei, Cismaru a beneficiat de burse importante – „Theodor Aman”, o bursă a Consiliului Britanic al Culturii și bursa Ganceviciîn SUA –, iar lucrările sale au intrat în colecții particulare și instituționale din România și din străinătate.

Discursul său plastic, caracterizat prin gravitate, rigoare și o cromatică adesea reținută, este puternic legat de peisajul românesc și de motive aparent simple – case vechi, poduri, mănăstiri, pini, interioare cu flori sau naturi statice cu obiecte uzuale –, transformate însă în pretexte pentru rafinate cercetări asupra luminii. Criticii au remarcat capacitatea artistului de a transforma aceste subiecte modeste în adevărate meditații picturale, în care lumina nu este un efect decorativ, ci vehicul al interiorității”.

Prin Alchimia luminii”, Muzeul Național al Bucovinei și partenerii săi propun nu doar o retrospectivă, ci și un gest de recuperare culturală: readucerea în fața publicului a unui pictor discret, dar esențial pentru înțelegerea picturii românești din a doua jumătate a secolului XX. Expoziția invită vizitatorii la un parcurs lent, contemplativ, în care dialogul cu lucrările lui Mihai Cismaru devine, așa cum sugerează curatorul, o veritabilă rugăciune a luminiiîn spațiul muzeului.

