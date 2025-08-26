Factură record la Buzău: 313 lei pentru... apa de ploaie! Explicațiile companiei de apă din județ

Un buzoian s-a trezit cu o factură de 313 lei pentru apa de ploaie consumată. Situația nu este singulară: în prima jumătate a lui 2025, în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, facturile pentru apa de ploaie au variat de la câțiva bani până la câteva sute de lei, potrivit datelor Companiei de Apă.

Dacă în zeci de comune serviciul nu este facturat – pentru că nu există rețele de canalizare -, în cele două orașe mari din județ s-au înregistrat consumuri de zeci de mii de metri cubi.

Cum se calculează apa de ploaie

La Buzău, în primele șase luni din an au fost facturați aproape 94.000 mc de apă meteorică, iar la Râmnicu Sărat, peste 46.000 mc.

Cea mai mare sumă a fost plătită de un proprietar cu o gospodărie de 420 mp. În luna iunie, când ploile au fost abundente, acesta a ajuns la o factură de 313,78 lei pentru 41,42 mc de apă de ploaie. În februarie, când precipitațiile au fost reduse, același abonat a plătit doar 14,69 lei.

Compania de Apă explică faptul că tariful pentru 2025 este de 6,95 lei/mc fără TVA (7,58 lei cu TVA). Cantitatea facturată se determină pe baza datelor meteo furnizate de ANM, înmulțite cu suprafața declarată de proprietar și cu un coeficient standard de scurgere. „Sumele încasate nu reprezintă o taxă, ci contravaloarea serviciului de colectare, transport și epurare a apelor pluviale care ajung în rețeaua publică de canalizare”, precizează operatorul.

În Buzău, cea mai mare cantitate facturată unui apartament este în medie de 8-9 mc pe an, echivalentul a câteva zeci de lei. Pentru o gospodărie individuală, media ajunge la 20-25 mc anual, în funcție de suprafața betonată declarată.

Compania de apă arată că banii colectați sunt folosiți pentru:

întreținerea canalizării și a gurilor de scurgere,

transportul și epurarea apelor meteorice,

costuri operaționale (energie, personal),

contribuțiile către Administrația Națională „Apele Române”,

investiții în reabilitarea și modernizarea rețelei.

Serviciul este facturat doar în municipiile Buzău și Râmnicu Sărat, acolo unde sistemele de canalizare pot prelua și apele de ploaie. În alte localități din județ, unde nu există astfel de rețele sau unde gospodăriile nu sunt racordate, nu se percep costuri.

Explicațiile Companiei de Apă

„În anul 2025, tariful pentru serviciul de colectare, transport, epurare și evacuare a apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice este de 6,95 lei, fără TVA. În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare cantitate de apă meteorică facturată la un locatar a fost în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp) de 4,504 mc, în valoare de 34,12 lei. Cele mai mici cantități de apă meteorică facturate unui locatar au fost în luna februarie, de 0.003 mc, echivalentul a 0.02 lei.

În anul 2025, în municipiul Buzău, cea mai mare sumă facturată unui abonat casnic pentru apă meteo a fost pentru un utilizator cu suprafața declarată de 420 mp (suprafață construită, de pe care apele meteo se evacuează în sistemul de canalizare) în luna iunie (coeficient ANM 0.1409 l/mp), reprezentând 41.42 mc, valoare de 313.78 lei, față de luna februarie la același abonat casnic de 1.94 mc = valoare 14.69 lei (coeficient ANM = 0.0066 l/mp)”, a transmis Compania de Apă Buzău.

„În restul Unităților Administrativ Teritoriale nu se facturează cantități de apă meteo întrucât infrastructura nu permite preluarea apelor meteorice. În situația în care nu există sistem de canalizare, ori utilizatorul nu este racordat la sistemul de canalizare existent, nu se facturează serviciul de canalizare-epurare, întrucât Compania de Apă Buzău nu prestează serviciul pentru utilizator. Trebuie să precizăm că nu încasăm o taxă pentru apele meteorice, ci prestăm serviciul de preluare, transport și epurare a apelor provenite din precipitații care ajung în rețeaua publică de canalizare”, mai arată sursa citată.

Compania subliniază că baza legală pentru prestarea și încasarea acestui serviciu este reprezentată de o serie de prevederi din legislația națională privind serviciile de utilități publice și legislația pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Românii sunt îndemnați să strângă apa de ploaie. „Apele Române”: Orice economisire este importantă