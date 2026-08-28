Familia Universității Craiova își ia rămas-bun de la Nae Ungureanu

Toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face astăzi, începând cu ora 18:00, la Stadionul „Ion Oblemenco”, în zona de acces a echipelor din interiorul arenei.

Doliu în fotbalul craiovean. Nicolae „Nae” Ungureanu, una dintre legendele Craiovei Maxima, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.

Fostul mare fundaș al Universității Craiova a îmbrăcat tricoul Științei timp de un deceniu, între 1977 și 1987. A cucerit cu echipa din Bănie două titluri de campion al României și trei Cupe ale României și a rămas în memoria suporterilor drept unul dintre jucătorii emblematici ai generației care a făcut istorie în fotbalul românesc.

Nae Ungureanu a fost și internațional român, adunând 57 de selecții la prima reprezentativă și participând la Campionatul European din 1984.

Acum, suporterii și foștii colegi se pregătesc să-i aducă un ultim omagiu. Trupul neînsuflețit al fostului mare fotbalist a fost adus la Stadionul „Ion Oblemenco”, locul în care generația Craiovei Maxima a scris unele dintre cele mai frumoase pagini din istoria fotbalului oltean.

În video de mai sus, a ajuns, la stadion, și familia sa.

Dispariția lui Nae Ungureanu lasă în urmă o comunitate îndurerată și o legendă care va rămâne pentru totdeauna legată de Universitatea Craiova.