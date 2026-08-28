Prima reacție a lui Dominic Fritz după ce Nicușor Dan a promulgat legea ANI, care îl lasă fără mandat: „52.000 de voturi, scuipate”

Dominic Fritz anunță că va renunța la mandatul de edil al Timișoarei după promulgarea Legii ANI. Într-o postare pe o rețea de socializare, el a atacat Partidul Social Democrat despre care spune că ,,folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, cu toți aliații, cu ANI, ca să poată prăda nestingheriți resursele României.” Fritz spune că echipa sa de viceprimari va prelua administrarea orașului, peste o lună, iar el va continua ,,lupta cu caracatița”. Sondaj Gândul Cine crezi că este vinovat de pierderea celor 770 de milioane de euro din PNRR? Guvernul Ilie Bolojan (PNL, USR, UDMR)

PSD

Cristian Ghinea („Părintele” PNRR)

Comisia Europeană Vezi rezultate Loading ... Loading ...

,,Legea ANI – cu tot cu amendamentul PSD/AUR anti-Timișoara – a fost promulgată de Președintele României.

Spun în video ce se întâmplă în continuare. Mândru să rămân timișorean și să continui lupta pentru o Românie dreaptă. Înainte, împreună”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

,,52.000 de voturi anulate, scuipate. Am primit deja două sancțiuni pentru o semnătură, acum a treia, inventată, încetarea mandatului. Nu ai nevoie de studii juridice să vezi abuzul grosolan, războiul politic, încălcarea Constituției”, a declarat Fritz.

Edilul atacă PSD despre care spune că face orice pentru a-și păstra puterea.

,,Statul de drept în România nu mai există, PSD nu mai are nicio șansă să câștige lupta democratică, folosește instrumentele dictatorilor pentru a-și păstra puterea, cu toți aliații, cu ANI, să poată prăda nestingheriți resursele României.”, a mai spus edilul.

Fritz: USR e ținta lor pentru că USR a livrat

Edilul adaugă că el cu echipa de la Primăria Timișoara au schimbat în bine fața orașului și pentru asta social-democrații vor să scape de ei.

,,Eu cu echipa mea am transformat Timișoara, succesul nostru e spaima lor si de aceea trebuie să scape de noi cu orice preț”, mai spune Fritz.

Edilul Timișoarei ține să precizeze că va continua lupta, va rămâne președintele USR, chiar dacă se va retrage la finele lui septembrie și va lăsa mai departe în fruntea orașului echipa sa de viceprimari.

,,Sunt mai hotărât ca niciodată să continui lupta cu caracatița care ne fură banii și speranța, votul dat de timișoreni mă obligă în continuare, echipa de viceprimari va prelua interimatul conducerii primăriei de la sfârșitul lui septembrie, voi lupta alături de mii și mii de români care nu acceptă ca țara să se predea PSD”, a conchis Fritz care i-a îndemnat pe internauți să îi distribuie postarea.