Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA va fi sprijinită cu 135,6 milioane de lei din fondul de rezervă bugetară, pentru ca traficul aerian să nu fie afectat. Banii au fost avizați, deja, de Ministerul Finanțelor și vor acoperi o sumedenie de cheltuieli aferente siguranței operaționale, personalului și alte obligații.

Guvernul alocă 135,6 milioane de lei pentru Ministerul Transporturilor, din Fondul de rezervă bugetară. Banii sunt destinați sprijinirii ROMATSA, pentru continuarea activității și menținerea serviciilor de navigație aeriană fără întreruperi. Fondurile au fost avizate de Ministerul Finanțelor, iar banii vor acoperi cheltuielile de personal, siguranța operațională și alte obligații ale Administrației Române a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA), arată Mediafax.

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Măsura a fost necesară după ce fondurile colectate prin mecanismul EUROCONTROL, destinate finanțării ROMATSA, au fost temporar indisponibilizate. ROMATSA asigură navigația aeriană pentru zborurile de pe aeroporturile din România, dar și pentru aeronavele aflate în tranzit.

„Vorbim despre un serviciu strategic, care trebuie să funcționeze fără întrerupere și în condiții de deplină siguranță. Ministerul Finanțelor a avizat această soluție pentru a asigura continuitatea activității ROMATSA într-o situație temporară de indisponibilitate a resurselor care îi revin prin mecanismul EUROCONTROL”, a declarat ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Sprijinul financiar vine după decizia Instanței Supreme

De menționat faptul că intervenția financiară este temporară. Dacă fondurile EUROCONTROL vor fi recuperate, banii alocați de la buget vor fi returnați integral. Ministrul Finanțelor spune că situația financiară nu trebuie să afecteze siguranța și continuitatea traficului aerian. Decizia vine la o zi după verdictul definitiv al ÎCCJ în dosarul ROMATSA. Instanța a înlăturat suspendarea certificatului de furnizor de servicii de navigație aeriană. Gândul v-a prezentat AICI toate datele.

De asemenea, cu doar câteva zile înainte de decizia instanței, în spațiul public au apărut informații legate de cea mai mare primă de pensionare la ROMATSA. Un fost angajat al administrației ar fi primit o primă de pensionare de 532.000 de euro. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto