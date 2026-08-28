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Acciza la motorină va fi redusă cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor

Acciza la motorină va fi redusă cu 25% până pe 15 septembrie. Anunțul Ministerului Finanțelor
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Ministerul Finanțelor a comunicat faptul că acciza la motorină va fi redusă cu 25% în perioada 1-15 septembrie 2026. Inițial, acciza la motorina standard fusese redusă cu 20%, până la finalul acestei luni. Acum, ministerul a decis să majoreze reducerea temporară, ca urmare a noii evaluări bilunare.

Ministerul Finanțelor crește la 25% reducerea temporară a accizei la motorină în perioada 1-15 septembrie 2026. Măsura vine după reducerea de 20% aplicată în a doua jumătate a lunii august. Acciza va fi diminuată cu 701,07 lei/1.000 de litri.

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Acciza la motorină va fi redusă cu 25% până pe 15 septembrie

„Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1–15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026.

Măsura vine în continuarea intervenției din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% și este calibrată direct pe fondul noilor creșteri ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetățenilor și stabilitatea economică.

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă. Astfel, în intervalul 1–15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piața internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă”, se arată în comunicatul Ministerului Finanțelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că reducerea accizei este ajustată în funcție de evoluția pieței internaționale.

„Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 funcționează gradual, în funcție de evoluțiile din piața internațională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenție temporară și calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra prețului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piață și transmisă mai departe în economie”, precizează Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Acciza la motorină va fi redusă cu 25% până pe 15 septembrie 2026

Creșterea reducerii accizei vine pe fondul scumpirii motorinei pe piețele internaționale. Cotația Platts pentru motorină a crescut cu 45,65%, iar prețul mediu standard cu 25,45%. Ministerul Finanțelor spune că măsura urmărește limitarea scumpirilor în transport și logistică. Nivelul accizei va fi reevaluat la fiecare două săptămâni.

„Actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă dinamica recentă din piața de profil variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) de +45,65%, iar variația prețului mediu standard (VM) este de +25,45%.

Aceste date impun, conform formulei legale, extinderea reducerii la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

Intervenția vizează limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în sectorul de transport și logistică, cu impact direct asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni.

Ministerul Finanțelor va monitoriza continuu indicatorii de piață și va recalibra nivelul accizei în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”, mai transmite Ministerul Finanțelor.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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