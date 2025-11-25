Fără cuvinte. Un prichidel bolnav de cancer este întâmpinat de colegi la reîntoarcerea la școală

Un prichindel, elev în Cluj-Napoca, care luptă cu o boală cumplită s-a întors luni la școală într-o atmosferă care emoționată. Empatie absolută, băiețelul a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de colegi și profesori, care au format un coridor pe treptele școlii. Fără cuvinte.

S-a întâmplat la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” din Cluj-Napoca, acolo unde Cezar, un copil greu încercat de greaua maladie, este elev. Băiatul revenit la școală după o perioadă de tratamente, iar colegii l-au întâmpinat cu entuziasm, arătându-i că îl susțin în această încercare grea.

„Cezar nu este singur”

Momentul a fost organizat de cadrele didactice ale liceului.

„Cezar luptă cu cancerul și nu este singur… Astăzi, am trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea de dascăl. În școala unde predau de 21 de ani, Liceul Maranatha din Cluj-Napoca, Cezar, copilul vecinilor mei, care suferă de cancer, s-a întors la școală în aplauzele colegilor, impresionați de curajul cu care luptă acest băiat minunat să învingă o boală cumplită. Le felicit pe colegele mele, Iulia, Adriana și echipa de învățătoare care au organizat acest moment extraordinar”, a scris, pe Facebook, Emanuel Ungureanu, deputat USR.

Un mesaj de recunoștință a fost transmis și elevilor, precum și cadrelor mediacale care l-au tratat pe Cezar.

„Avem copii minunați, să-i educăm în spiritul empatiei, milei și a dragostei. Sunt mândru de acești copii, de cadrele didactice sufletiste din această școală și vă îndemn să vă rugați pentru vindecarea acestui băiat grozav. Un munte de mulțumire și pentru medicii din cadrul Spitalului Clinic de Copii din Cluj-Napoca care luptă pentru viața lui Cezar! Familia minunată a lui Cezar și el, trebuie să știe că nu sunt singuri!”, a mai scris Emanue Ungureanu.

