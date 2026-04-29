Reprezentanții terasei Micul Golf din 2 Mai au anunțat oficial că accesul către plaja de nudiști și legătura spre Vama Veche vor fi complet închise în acest an. Totul se întâmplă în contextul în care au loc lucrări ample de modernizare a plajelor.

„Plaja veche de nudiști și accesul către Vama Veche vor fi total închise anul acesta deoarece e considerată zonă de șantier chiar dacă nu se lucrează. Închis cu gard și pază umană, în acest sens nu avem ce face”, se arată într-o postare publicată de către reprezentanții localului Micul Golf.

De altfel, întreaga stațiune 2 Mai este în plin șantier. Potrivit Mediafax plaja din această localitate, în unele sectoare, ajunge până la 100 de metri lățime.

Plajă mai mare la Pescărie, la 2 Mai

Sursa citată mai arată că plaja de lângă pescărie este acum mult mai mare.

„Plaja de la noi e mai bine ca oricând, puțin mai mare, cu nisip bun și chiar mai mult ca în trecut. Vă așteaptă pentru noi amintiri și vechi povești.”

Reprezentanții localului anunță că își vor deschide porțile pe 30 aprilie și își așteaptă clienții ca în fiecare an, în ciuda schimbărilor.

Foto: Micul Golf – Pescăria 2 Mai