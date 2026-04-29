Senatorii au adoptat miercuri legea prin care profesorii le vor putea interzice elevilor să intre la ore cu telefoanele mobile. Legea 213/30.03.2026 a fost adoptată în plenul Senatului şi completează Legea Învăţământului Preuniversitar Nr. 198/2023.

Textul prevede ca, la articolul l06, alineatul 5 să se modifice cu următorul cuprins:

„În învăţământul liceal, prin regulamentul intern, consiliul de administratie al unitatii de învăţământ poate interzice folosirea de către un elev a dispozitivelor prevăzute la alin. (4) în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar sau doar într-o parte a acesteia, precum şi în timpul activităţilor care se desfăşoară în afara acesteia.

2. La articolul 106, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (71), cu următorul cuprins: (71 ) în unităţile de învăţământ în care utilizarea telefoanelor mobile sau a oricăror alte echipamente de comunicații electronice este interzisă, în condițiile alin. (4) Si (5)(…)”, scrie în lege.

De asemenea, aceste prevederi trebuie să fie introduse şi în regulamentul de ordine interioară al unităţii de învăţământ, în mod obligatoriu.

Şcoala trebuie să amenajeze locuri speciale pentru păstrarea dispozitivelor până când vor fi preluate înapoi de liceeni.

„a) procedura de preluare temporară a dispozitivelor, inclusiv momentul şi locul preluării, persoanele autorizate să efectueze preluarea, precum şi modul de individualizare sau de identificare a acestora, cum ar fi prin etichetare sau sigilare;

b) modalitatea de evidenţă şi consemnare a preluării, inclusiv documentul ori registrul de predare-primire şi confirmarea predării către elev, după caz;

c) condiţiile de păstrare, depozitare şi securizare a dispozitivelor pe durata preluării, inclusiv spaţiul destinat depozitării, regulile de acces şi persoanele responsabile (…)”, se specifică în textul de lege.

Noile prevederi vor intra în vigoare după 30 de zile de la publicarea în Monitorul oficial al României, partea I.

RECOMANDAREA AUTORULUI: