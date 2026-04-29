Ciprian este bărbatul în vârstă de 40 de ani care a murit în urma unui accident rutier petrecut în Germania. Incidentul tragic a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie 2026. El s-a izbit frontal de un parapet, în momentul în care s-a angajat într-o depășire pe motocicletă. Impactul i-a fost fatal.

A murit la 40 de ani

Bărbatul era originar din Cluj. El plecase peste hotare, în Germania, pentru a munci. Decesul lui Ciprian a provocat un șoc imens în rândul persoanelor care l-au cunoscut, precum și în rândul familiei. El a lăsat în urmă nu doar o soție îndurerată, ci și un fiu, o mamă, surori și multe persoane care l-au cunoscut.

„Dragul nostru, cum oare să acceptăm soarta asta? În loc să îl plângem azi pe tata împreună, am ajuns să te plângem și pe tine. 26 aprilie 2022 și 25 aprilie 2026… două zile care ne-au schimbat pentru totdeauna. Repede l-ai urmat. Două suflete dragi… un dor fără sfârșit.

Ai lăsat în urmă pe iubitul tău fiu, care va trebui să se obișnuiască cu lipsa ta, cu dorul tău…o parte din tine și singurul care va duce mai departe numele și iubirea ta. Ai lăsat-o pe mama, ai lăsat surori, soție, ne-ai lăsat singure. Cumnați, familie, prieteni și oameni dragi care te-au apreciat. Dumnezeu să te odihnească, dragul nostru frate! Drum lin spre cer, Cip!”, a transmis una din surorile lui Ciprian, arată BZI.

Comunitatea motocicliștilor din Gherla s-a mobilizat pentru a oferi un omagiu bărbatului de 40 de ani odată cu repatrierea trupului neînsuflețit.

