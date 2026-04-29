La summitul de la Davos din ianuarie, Donald Trump a transmis un mesaj către europeni că „fără ajutorul SUA în cel de-al Doilea Război Mondial, aceștia ar fi vorbit limba germană și puțină japoneză”.

Regele Marii Britanii, Charles al III-lea ,aflat în prima sa vizită din SUA în calitate de monarh, l-a taxat dur pe Trump.

Regele Charles: „Voi ați fi vorbit franceza”

„Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu erau SUA, țările europene ar fi vorbit germana. Îndrăznesc să vă spun, că dacă nu eram noi, voi ați fi vorbit franceza”, a spus regele pe un ton amuzant.

Monarhul britanic i-a reamintit președintelui american de originile engleze ale poporului american. Înainte ca SUA să dobândească independența în Războiul de Independență față Imperiul Britanic, a mai fost un război.

Războiul Franco-Indian care a anglicizat America de Nord

Între 1754 și 1763 s-a desfășurat Războiul Franco-Indian între britanici și francezi. Britanicii au câștigat, iar Franța a fost forțată să cedeze teritorii britanicilor. Acestea au fost „Noua Franță”, un vast teritoriu ce cuprindea nu doar părți din estul Canadei, dar și din SUA de azi.

Se întindea de la Quebec și Montreal, Acadia și insula Newfoundland, până la Golful Mexic, Marile Lacuri, râurile Saint Lawrence și Mississippi.

Victoria britanică a războiului a anglicizat pentru totdeauna teritoriul care avea să devină parte a Statelor Unite ale Americii.

Sursa Video: The White House

