Regele Charles l-a taxat pe Trump pentru remarca „Dacă nu eram noi vorbeați germana” de acum câteva luni: „Dacă nu eram noi, vorbeați franceza”

La summitul de la Davos din ianuarie, Donald Trump a transmis un mesaj către europeni că „fără ajutorul SUA în cel de-al Doilea Război Mondial, aceștia ar fi vorbit limba germană și puțină japoneză”.

Regele Marii Britanii, Charles al III-lea ,aflat în prima sa vizită din SUA în calitate de monarh, l-a taxat dur  pe Trump.

Regele Charles: „Voi ați fi vorbit franceza”

„Ați comentat recent, domnule președinte, că dacă nu erau SUA, țările europene ar fi vorbit germana. Îndrăznesc să vă spun, că dacă nu eram noi, voi ați fi vorbit franceza”, a spus regele pe un ton amuzant.

Monarhul britanic i-a reamintit președintelui american de originile engleze ale poporului american. Înainte ca SUA să dobândească independența în Războiul de Independență față Imperiul Britanic, a mai fost un război.

Războiul Franco-Indian care a anglicizat America de Nord

Între 1754 și 1763 s-a desfășurat Războiul Franco-Indian între britanici și francezi. Britanicii au câștigat, iar Franța a fost forțată să cedeze teritorii britanicilor. Acestea au fost „Noua Franță”, un vast teritoriu ce cuprindea nu doar părți din estul Canadei, dar și din SUA de azi.

Se întindea de la Quebec și Montreal, Acadia și insula Newfoundland, până la Golful Mexic, Marile Lacuri, râurile Saint Lawrence și Mississippi.

Victoria britanică a războiului a anglicizat pentru totdeauna teritoriul care avea să devină parte a Statelor Unite ale Americii.

Sursa Video: The White House

Citește și

FLASH NEWS Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
15:07
Statele Unite vor să prelungească blocada asupra porturilor iraniene. De ce preferă Donald Trump această măsură, în loc să reia bombardamentele
FLASH NEWS Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
14:13
Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
JUSTIȚIE Fostul președinte sud-coreean, condamnat la 7 ani de închisoare pentru instalarea legii marțiale în 2024
13:39
Fostul președinte sud-coreean, condamnat la 7 ani de închisoare pentru instalarea legii marțiale în 2024
CONTROVERSĂ Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”
12:56
Trump comite o „gafă“ în fața Reginei Camila. De ce îl acuză fanii familiei regale britanice de „lipsă de respect”
INEDIT Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”
12:54
Trump se ilustrează cu o mitralieră și explozii pe fundal: „Nu mai sunt domnul cel drăguț”
FLASH NEWS Dineu la Casa Albă în onoarea Regelui Charles. Cum a arătat cea mai elegantă seară, din ultimii 20 de ani, de la reședința președintelui Trump
12:03
Dineu la Casa Albă în onoarea Regelui Charles. Cum a arătat cea mai elegantă seară, din ultimii 20 de ani, de la reședința președintelui Trump
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Cancan.ro
Anticiclonul din Groenlanda ajunge în România. Temperaturile scad până la limita înghețului
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cine e liderul PNL care încearcă să-l salveze pe Bolojan. Negocieri dure cu suveraniștii - SURSE
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Click
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Cancan.ro
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marcel Prodan, bărbatul care a bătut-o pe Alexandra Stan! Viața lui s-a schimbat radical
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Cum erau pregătite vânătorile la care participa Nicolae Ceaușescu
ULTIMA ORĂ Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
14:50
Protest în fața Ministerului Educației. Sindicaliștii din învățământ au ieșit în stradă, ce nemulțumiri au
AFACERI Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
14:44
Prima cafenea din lume condusă de inteligența artificială. De ce acest experiment ridică, deja, serioase semne de întrebare
ULTIMA ORĂ Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
14:39
Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan
EXCLUSIV Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
14:22
Petrișor Peiu explică cum și-a făcut averea la bursă. „Am pornit cu 50.000 de euro”. Cum a ajuns la milioane de euro
LITORAL Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
14:19
Fără nudism anul acesta la 2 Mai. Ce se întâmplă acum pe plajele de lângă Mangalia și cum se face legătura cu Vama Veche
NEWS ALERT Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”
14:16
Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”

