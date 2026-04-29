Nicușor Dan mizează pe alianțe economice regionale, după Inițiativa celor Trei Mări. „Împreună putem să fim mai eficienți”

Președintele Nicușor Dan a participat la o sesiune specială a Inițiativa celor Trei Mări, un format care aduce la aceeași masă state din Europa Centrală și de Est, multe dintre ele cu trecut comunist și traiectorii economice similare. În mesajul său, șeful statului a insistat pe ideea de cooperare regională ca instrument de creștere economică și consolidare a poziției în Uniunea Europeană.

„Împreună putem să fim mai eficienți și să avem mai multe fonduri disponibile pentru inovare, care reprezintă motorul progresului”, a transmis președintele României. „Este un format relevant pentru că reunește țări care au o dezvoltare similară și aceleași aspirații în interiorul Uniunii Europene”, a spus acesta.

Potrivit președintelui, colaborarea în cadrul Inițiativei vizează în special două direcții-cheie: energia și competitivitatea economică.

„Urmărim obiective comune în energie și în ceea ce privește competitivitatea”, a precizat președintele.

Tema energiei rămâne una centrală pentru statele din regiune, în contextul nevoii de independență energetică și al presiunilor geopolitice.

Ce câștigă România

Un alt punct important din discurs a fost finanțarea inovării.

„Împreună putem să avem mai multe fonduri disponibile pentru inovare, care reprezintă motorul progresului”, a subliniat președintele.

Mesajul vine în contextul competiției tot mai intense pentru resurse europene și investiții strategice.

Pentru România, participarea la acest format este văzută ca o oportunitate de poziționare economică mai puternică în regiune.

„Este o bună oportunitate să ne asociem și să ne conectăm economiile pentru a ne promova cu toții mai bine interesele”, a explicat el.

