Euro a sărit de 5,1 lei. Se repetă scenariul sperietorii „explodează cursul” dacă pică guvernul Bolojan? Aceeași amenințare, folosită și în campania electorală a lui Nicușor Dan

Euro a crescut, miercuri, la peste 5,1 lei, anunță Banca Națională a României (BNR). Este un nou prag psihologic, chiar dacă majorarea zilnică este de numai 0,0067 lei și deja unii influenceri trimit mesaje de panică: cursul va exploda dacă pică Guvernul Bolojan.

Între tururile 1 și 2 de la alegerile prezidențiale din 2025, evoluția cursului de schimb a pus multă presiune pe alegeri, pentru că s-a acreditat ideea că dacă nu va ieși Nicușor Dan președinte, cursul euro leu va exploda și, odată cu el, ratele românilor, prețurile mașinilor, caselor și așa mai departe.

Dacă vreți să NU se oprească investițiile, votați Nicușor!”

Așa suna una dintre „speritorile de campanie” clamate de Nicușor Dan, înainte să devină președinte. România lui George Simion ar fi fost un iad pentru investitori, iar companiile străine ar fi fost descurajate să mai investească în țara noastră.

Un alt factor alarmant era ratingul de țară BBB- pe care agenția Fitch l-a dat României pe 18 decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Ilie Bolojan a pus frână investițiilor, motivând că România nu mai poate susține ritmul. Premierul transmitea într-un interviu pentru Digi24 că multe dintre investiții vor fi încetinite.

„Votați Nicușor, altfel dobânzile și cursul Euro vor exploda!”

Așa suna o altă sperietoare lansată de susținătorii lui Nicușor Dan, care anunțau o adevărată „apocalipsă economică” în scenariul în care George Simion ar fi ajuns președintele României. Principalul argument era faptul că Euro a crescut alarmant după primul tur, rupând bariera psihologică de 5 lei și stabilindu-se la peste 5,1 lei. Mai mult, chiar cu două zile înainte de turul al doilea, indicele ROBOR atinsese un record de 7,36.

Ce s-a întâmplat, de fapt?

Venirea lui Nicușor Dan nu a însemnat și revenirea cursului și dobânzilor la valorile de dinainte de alegeri. Euro a rămas cocoțat aproape de 5,1 lei.