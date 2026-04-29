Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine"

Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“

Trump afirmă că Regele Charles îi susține eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. „Este de acord cu mine“
Galerie Foto 4
Sursă foto: Mediafax

Discursul lui Trump de la dineul oficial de marți seara a inclus o scurtă referire la conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump a declarat că el și Regele Charles împărtășesc aceeași idee când vine vorba despre faptul că Iranului nu ar trebui să i se permită niciodată să dețină arme nucleare. Trump a făcut aceste declarații, marți, în cadrul unei cine oficiale la Casa Albă organizate în onoarea regelui Charles și a reginei Camila, aflați într-o vizită de patru zile în SUA.

El a susținut că regele i-a susținut eforturile de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară, deși Regatul Unit a refuzat public să acorde sprijin militar deplin operațiunii conduse de SUA și Israel împotriva Iranului, relatează Politico.

„De la tranșeele Primului Război Mondial până la plajele din Normandia, de la dealurile înghețate ale Coreei până la nisipurile arzătoare din Africa de Nord și Orientul Mijlociu – și chiar acum desfășurăm o mică operațiune în Orientul Mijlociu… și ne descurcăm foarte bine. Am învins militar acel adversar.”, a declarat Trump. „Și nu vom permite niciodată acelui adversar – Charles este de acord cu mine, chiar mai mult decât mine – nu vom permite niciodată acelui adversar să dețină o armă nucleară. Țările noastre au stat împreună, sfidătoare, triumfătoare împotriva forțelor comunismului, fascismului și tiraniei.”

„Istoria nu a cunoscut o forță mai puternică decât combinația dintre patriotismul american și mândria britanică”, a adăugat el.

El a afirmat că este „absolut firesc” să se înceapă sărbătorirea celei de-a 250-a aniversări a independenței americane cu un omagiu adus Regatului Unit, subliniind totodată că relația dintre SUA și Regatul Unit s-a transformat într-o prietenie unică încă din 1776.

„Aceeași îndrăzneală care a determinat un mic regat insular să stăpânească cele șapte mări – și le-ați stăpânit cu adevărat – i-a inspirat pe copiii celor 13 colonii americane să exploreze o frontieră vastă și extrem de periculoasă și să colonizeze ceea ce era cunoscut drept Vestul Sălbatic”, a declarat Trump.

Președintele a calificat discursul regelui în fața Congresului drept „fantastic”, în ciuda comentariilor ironice făcute de Charles cu privire la articolul 5 al NATO și la Magna Carta.

„Sunt foarte gelos”, a spus Trump, arătând spre Charles.

 

Sursă galerie foto: Mediafax

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe