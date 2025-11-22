Prima pagină » Actualitate » Fără precedent. Mașinile care nu mai pot trece de ITP în Germania, deși sunt în stare perfectă. Care este motivul

22 nov. 2025, 12:04, Actualitate
Începând cu 2028, șoferii din Germania riscă să să fie respinși la obținerea plachetei TÜV (echivalentul ITP-ului din România) pentru milioane de mașini fabricate după 2019, din cauza dezafectării rețelei 2G, care va face nefuncțional sistemul automat de apel de urgență „eCall”, preia Capital.

Începând cu 2028, șoferii din Germania s-ar putea confrunta cu o situație fără precedent. Milioane de autoturisme ar putea pierde dreptul de circulație, nu din cauza defecțiunilor mecanice, ci din cauza unor schimbări tehnologice. Modificările planificate în infrastructura de comunicații ar putea face ca anumite vehicule să nu mai îndeplinească cerințele TÜV, inspecția tehnică periodică obligatorie din Germania.

Sitemul sistemul automat de apel de urgență „eCall”, riscă să fie afectat

Problema nu ține de frâne, luminile sau caroserie, ci de conectivitatea digitală. Vehiculele fabricate după 2019, echipate cu sistemul automat de apel de urgență „eCall”, riscă să fie afectate. Acest sistem, conceput pentru a contacta automat serviciile de urgență în cazul unui accident grav, funcționează în prezent prin rețeaua 2G.

Germania intenționează însă să închidă complet această rețea până la sfârșitul lui 2028, migrând către 4G și 5G. În consecință, peste 5,5 milioane de mașini ar putea rămâne fără posibilitatea de a emite apeluri de urgență conform legii.

Vehiculele pot fi considerate neconforme la TÜV

În prezent, nu există o soluție universală pentru actualizarea sistemului eCall la noile standarde. Fără funcționalitate completă, aceste vehicule ar putea fi considerate neconforme la TÜV, ceea ce ar duce la refuzul eliberării plachetei obligatorii de siguranță.

Reprezentanții TÜV-Verband cer ajustarea legislației, considerând că lipsa conexiunii 2G nu ar trebui tratată drept o problemă majoră de siguranță, ci un defect minor, și că șoferii nu trebuie penalizați din cauza unei decizii administrative.

Pe de altă parte, Uniunea Europeană explorează introducerea unei inspecții tehnice anuale pentru vehiculele mai vechi de zece ani, ceea ce ar putea adăuga presiune suplimentară asupra proprietarilor afectați de tranziția tehnologică.

Asociațiile de pompieri și siguranță rutieră avertizează că întreruperea eCall ar reprezenta „un pierdere importantă de siguranță” (de exemplu, nu s-ar putea transmite automat informațiile critice despre accident către serviciile de urgență).

Industria auto (VDA) cere o prelungire a disponibilității rețelei 2G timp de 10–15 ani, pentru a proteja siguranța șoferilor cu mașini mai vechi.

Recomandarea autorului: Posibilă SCHIMBARE la Inspecția Tehnică Periodică (ITP), în toată Europa. Noua regulă este deja obligatorie în România

