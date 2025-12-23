Prima pagină » Actualitate » FCSB face „transferul” iernii. „Bate toate tratatele de medicină!”

23 dec. 2025, 09:29, Actualitate
FCSB face „transferul” iernii / Sursa FOTO: prosport.ro

FCSB este pe val, după 2-1 cu Rapid, în derby. Echipa campioană a început să lege victoriile, iar acum calculele calificării în play-off-ul Ligii 1 nu mai pare atât de complicate. În plus, Mihai Stoica vine și cu vești bune pentru suporteri.

Formația pregătită de Elias Charalmbous se pregătește să facă „transferul” iernii, după spusele lui Mihai Stoica.

Cine s-a recuperat miraculos după o gravă accidentare

Potrivit președintelui C.A, Mihai Popescu a contrazis orice prognostic medical și s-a recuperat miraculos după o gravă accidentare. Astfel, fundașul central va face deplasarea în cantonamentul de iarnă alături de FCSB.

Popescu s-a accidentat în partida România – Austria (1-0), din calificările pentru Cupa Mondială 2026, meci jucat pe 12 octombrie. El a suferit o ruptură de ligament încrucișat și a fost operat la genunchi, intervenție chirurgicală plătită de FIFA.

La momentul respectiv, Becali a spus că Popescu va fi îndepărtat de la FCSB. Contractul său expiră în vara viitoare, iar latifundiarul din Pipera nu avea de gând să i-l mai prelungească.

Totuși, se pare că apărătorul campioanei are o recuperare ieșită din comun și va face deplasarea în cantonament.

„Cu noi în cantonament va pleca şi Mihai Popescu. La două luni de la operaţie face nişte progrese uimitoare. Face separat cu Ovidiu Kurti. Toţi jucătorii accidentaţi merg. Avem condiţii în bază şi avem o listă de materiale de peste 300.000 de euro pe care le vom achiziţiona pentru a ne extinde baza de recuperare. Vom mai face o anexă, Gigi Becali şi-a dat ok-ul.

Mihai Popescu bate toate tratatele din medicină. Este posibil ca în Antalya să îl vedem alergând. El spunea că e meritul staff-ului medical. Nu, e meritul lui, limbajul corpului! Eu nu l-am văzut pe băiatul ăsta încruntat sau cu capul jos după ce s-a întâmplat. Doar cu capul sus, zâmbind. Este admirabil şi cred că în situaţia asta începem să ne gândim şi la prelungirea contractului”, a spus Mihai Stoica, pentru Fanatik.

Popescu a fost adus la FCSB de la Farul, pentru 250.000 de euro, transfer realizat în septembrie 2024. A jucat titular și a contribuit la titlul câștigat sezonul trecut, remarcându-se și în partidele din Europa League.

Rapidiștii acuză arbitrajul după 1-2 cu FCSB. Panduru a analizat faza ce s-a petrecut în prelungiri și este sigur că Istvan Kovacs a greșit: „Penalty"

Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră"

Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

