FCSB a învins-o pe Rapid București cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, pe Arena Națională, într-un derby care a contat pentru etapa a 21-a a Superligii de fotbal.

Bucureștenii au ajuns la opt meciuri consecutive fără înfrângere, cinci victorii și trei egaluri.

Elias Charalambous de la FCSB: „Avem un drum lung în fața noastră”

Elevii lui Charalambous sunt pe locul 9, cu 31 de puncte, iar Rapid e lider, cu 39 de puncte.

„Este o victorie foarte importantă în această seară. Sunt trei puncte importante în lupta pentru acest campionat. Era foarte important pentru noi să câștigăm. Am dominat meciul, mai ales în prima repriză.

Cred că puteam să mai înscriem, față de acel gol, am fost agresivi, apoi în repriza a doua am început bine cu acea ocazie a lui Bîrligea. Am arătat atitudinea de care aveam nevoie, am reușit să înscriem un al doilea gol, dar a trebuit să suferim până la final. Trebuie să îi felicit pe băieți și pe suporteri. Cred că rezultatul este corect.

Ca să câștigi un astfel de meci, trebuie să fie un efort de echipă. Am reușit să luăm trei puncte. Acum este timpul pentru odihnă, să ne bucurăm de Crăciun. Dacă vom fi sănătoși, restul va veni.

Avem un drum lung în fața noastră și trebuie să continuăm să muncim. Am sentimentul că jucăm din ce în ce mai bine. Vom încerca tot ce putem să câștigăm titlul, pas cu pas, meci cu meci’, a mai spus antrenorul cipriot”, a declarat Elias Charalambous.

Meciul FCSB -Rapid a fost unul de mare audiență, cele două posturi de sport având cifre excelente.

Digi Sport și Prima Sport au adunat un rating de aproape 8%, cu care au reușit să bată toate programele importante ale Pro TV-ului pe ziua de duminică.

FCSB – Rapid a avut o audiență cu 80% peste redifuzarea filmului „Singur Acasă”, de duminică după-amiază, la ora 16:00.