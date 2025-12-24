FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1: ce achiziție de 600.000 de euro a făcut Gigi Becali

Când vine vorba de fotbal, Gigi Becali nu se uită la bani, mai ales că vrea doar ce este mai bun pentru FCSB. Și cum obrazul subțire cu cheltuială se ține, latifundiarul din Pipera a dat 600.000 de euro pe o achiziție care va face din echipa sa cea mai invidiată din Liga 1.

Concret, Becali a cumpărat un autocar ultramodern pentru FCSB, iar banii provin din transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

FCSB și-a luat autocar nou

Finanțatorul campioanei își permite să facă și investiții de altfel decât în jucători. A plătit 600.000 de euro pentru un autocar nou-nouț care va ajunge în parcarea campioanei României în luna martie a anului viitor, scrie PROSPORT.

Potrivit sursei citate, autocarul a fost cumpărat cu banii proveniți din transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

Dar aceasta nu este singura investiție făcută de Becali. El a băgat și 300.000 de euro în modernizarea bazei sportive, prin dotarea cu aparatură de ultimă generație a zonei de recuperare.

„În martie ne vine autocarul, aşa că e treaba bună. A costat 600.000 de euro şi ceva. Am investit şi 300.000 şi ceva într-o zonă de recuperare la baza clubului. În total, peste un milion, clar! E milionul câştigat la Coman, pentru că oamenii au trimis prima dată banii în Vietnam. Mă rog, au vrut să şmecherească. Ne-au dat 6 milioane în loc de 5. Şi trebuie să ne mai dea câteva sute de mii.

Jos va sta staff-ul, sus stau jucătorii. Pot să-şi facă glumele cum vor. Noi l-am configurat în interior, am renunţat la nişte chestii”, a povestit Meme Stoica.

Ce final de an pentru FCSB!

După un început de campionat sub nivelul așteptărilor, FCSB pare că și-a revenit pe final de 2025. Pe lângă cea de-a doua victorie din Europa League, formația „roș-albastră” s-a impus și în campionat în derby-ul cu Rapid, 2-1. A fost a doua victorie la rând în Liga 1, după 2-0 în fața celor de la Unirea Slobozia.

