Prima pagină » Actualitate » FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1: ce achiziție de 600.000 de euro a făcut Gigi Becali

FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1: ce achiziție de 600.000 de euro a făcut Gigi Becali

24 dec. 2025, 13:33, Actualitate
FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1: ce achiziție de 600.000 de euro a făcut Gigi Becali
FCSB stârnește invidia rivalelor din Liga 1 / Sursa FOTO: prosport.ro

Când vine vorba de fotbal, Gigi Becali nu se uită la bani, mai ales că vrea doar ce este mai bun pentru FCSB. Și cum obrazul subțire cu cheltuială se ține, latifundiarul din Pipera a dat 600.000 de euro pe o achiziție care va face din echipa sa cea mai invidiată din Liga 1.

Concret, Becali a cumpărat un autocar ultramodern pentru FCSB, iar banii provin din transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

FCSB și-a luat autocar nou

Finanțatorul campioanei își permite să facă și investiții de altfel decât în jucători. A plătit 600.000 de euro pentru un autocar nou-nouț care va ajunge în parcarea campioanei României în luna martie a anului viitor, scrie PROSPORT.

Potrivit sursei citate, autocarul a fost cumpărat cu banii proveniți din transferul lui Florinel Coman la Al-Gharafa.

Dar aceasta nu este singura investiție făcută de Becali. El a băgat și 300.000 de euro în modernizarea bazei sportive, prin dotarea cu aparatură de ultimă generație a zonei de recuperare.

„În martie ne vine autocarul, aşa că e treaba bună. A costat 600.000 de euro şi ceva. Am investit şi 300.000 şi ceva într-o zonă de recuperare la baza clubului. În total, peste un milion, clar! E milionul câştigat la Coman, pentru că oamenii au trimis prima dată banii în Vietnam. Mă rog, au vrut să şmecherească. Ne-au dat 6 milioane în loc de 5. Şi trebuie să ne mai dea câteva sute de mii.

Jos va sta staff-ul, sus stau jucătorii. Pot să-şi facă glumele cum vor. Noi l-am configurat în interior, am renunţat la nişte chestii”, a povestit Meme Stoica.

Ce final de an pentru FCSB!

După un început de campionat sub nivelul așteptărilor, FCSB pare că și-a revenit pe final de 2025. Pe lângă cea de-a doua victorie din Europa League, formația „roș-albastră” s-a impus și în campionat în derby-ul cu Rapid, 2-1. A fost a doua victorie la rând în Liga 1, după 2-0 în fața celor de la Unirea Slobozia.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alibec, dorit de rivala FCSB la play-off? Ce spune președintele clubului

FCSB face „transferul” iernii. „Bate toate tratatele de medicină!”

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov
13:23
Cosmin Floreanu și Ștefan Nicolae, prefectul și subprefectul de Olt, au fost reținuți, după ce ar fi tras ilegal cu arme Kalașnikov
JOBURI Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
12:51
Jobul fără facultate plătit cu 15.000 de lei pe lună. Meseriile cu cele mai mari salarii din România
SPORT Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”
12:44
Autocar modern pentru Poli Timișoara. Alfred Simonis: „Un club de fotbal serios nu înseamnă doar jucători, antrenori și rezultate bune”
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi