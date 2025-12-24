Prima pagină » Actualitate » Alibec, dorit de rivala FCSB la play-off? Ce spune președintele clubului

24 dec. 2025, 10:19, Actualitate
Alibec, dorit de rivala FCSB la play-off / Sursa FOTO: prosport.ro

Zilele lui Denis Alibec la FCSB sunt numărate și, cel mai probabil, atacantul nu se va regăsi în lot începând cu anul 2026. Chiar managerul Mihai Stoica a recunoscut despărțirea de „vârful” adus în vară de la Farul Constanța.

„Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi”, a transmis MM  Stoica.

Unde ar putea ajunge Alibec

Potrivit PROSPORT, unul dintre cluburile interesate de Denis Alibec ar fi  Universitatea Cluj. Chiar și în toamnă s-a discutat despre o posibilă ofertă pe care „Șepcile Roșii” o pregătesc pentru Alibec, iar acum zvonurile privind un posibil transfer s-au înmulțit.

Președintele lui „U”, Radu Constantea, a vorbit despre țintele pe care le are clubul său. Din câte se pare, Răzvan Zamfir și Gabi Giurgiu, responsabilii de transferurile de pe „Cluj Arena”, nu au pronunțat numele atacantului în vârstă de 34 de ani.

„Discuțiile sunt interne, în departamentul sportiv, iar deciziile se iau la comun. Din discuțiile pe care le-am avut până acum, nu este pe lista noastră. Dar încă nu știm dacă este jucător liber. Lucrurile se pot schimba, însă cred că trebuie studiat și ce jucători căutăm, pe ce posturi, nu să ne raportăm doar la un nume de jucător”, a spus președintele lui „U” Cluj.

„Răzvan Zamfir și Gabi Giurgiu gestionează acest aspect. Au avut discuții cu Cristiano Bergodi și el este mulțumit de lot, după cum a declarat-o și public. Poate vom încerca să luăm unul sau doi jucători care să crească nivelul lotului. Dar nu suntem presați, pentru că, în mare parte, suntem mulțumiți de lot. Avem oameni foarte bine pregătiți, care studiază piața și dacă vor apărea oportunități de jucători care să ne ajute și care se încadrează și din punct de vedere financiar îi vom aduce”, a mai spus Radu Constantea, pentru Prosport.

Cu cine va juca „U” în cantonamentul din Turcia

Universitatea Cluj va merge în cantonament în Turcia, iar conducerea clubului a anunțat seria de partide amicale pentru echipa lui Bergodi. Ardelenii se vor pregăti în Antalya, între 3 și 13 ianuarie.

Fatih Karagumruk (Superliga Turciei), Dukla Praga (prima ligă din Cehia) și Widzew Lodz (prima ligă din Polonia) vor fi echipele pe care le va întâlni Universitatea Cluj.

