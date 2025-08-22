Prima pagină » Actualitate » TRAGEDIA care a zguduit Craiova. Ce se întâmplă cu fetița rămasă orfană, după ce tatăl i-a ucis mama, iar apoi s-a sinucis

Mara Răducanu
22 aug. 2025, 15:21, Actualitate
O tragedie cutremurătoare a zguduit orașul Craiova în dimineața zilei de joi. Un alt caz în care violența atinge cote abominabile și în care viața unui copil de 11 ani se transformă într-un coșmar. O profesoară de limba germană, în vârstă de 44 de ani, a fost ucisă de propriul soț în apartamentul în care locuiau împreună, sub privirile fiicei lor de numai 11 ani. Bărbatul, de 45 de ani s-a aruncat apoi de la etajul locuinței, decedând la spital din cauza rănilor suferite.

„Ne aflăm în proces de evaluare în acest moment, conform etapelor procedurale”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Dolj a anunţat că fetiţa din Craiova, rămasă orfană după ce tatăl i-a ucis mama, joi, şi apoi s-a sinucis, se află în grija familiei extinse.

Martoră la tragedie ar fi fost fetiţa în vârstă de 11 ani a celor doi soţi, care a reuşit să iasă din apartament şi să strige după ajutor.

Specialiştii DGASPC monitorizează această situaţie. De asemenea, Direcţia Generală de Asistenţă şi Protecţia Copilului urmează să acorde sprijin şi suport atât copilului, cât şi familiei.

Purtătorul de cuvânt al DGASPC Dolj, Monica Stuparu, a declarat, vineri, pentru News.ro, că o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la locuinţa familiei după producerea tragicului eveniment.

”Am aflat de acest caz de la reprezentanţii Secţiei 4 Poliţie care ne-au informat cu privire la această tragedie. Imediat o echipă formată din asistent social şi psiholog s-a deplasat la domiciliul familiei pentru a acorda sprijin şi suport.

Copilul se află alături de membrii familiei extinse, iar situaţia lui va rămâne şi în atenţia DGASPC Dolj şi, în funcţie de nevoile identificate, specialiştii din cadrul instituţiei noastre vor acorda servicii de consiliere atât fetiţei, cât şi familiei extinse. Ne aflăm în proces de evaluare în acest moment, conform etapelor procedurale pe care le avem şi vom acord sprijin şi suport copilului şi familiei”, a afirmat Monica Stuparu.

 Femeie de 44 de ani, înjunghiată mortal de către soţul ei, într-un apartament din Craiova

Poliţiştii au pătruns în apartament, iar în acel moment bărbatul, în vârstă de 45 de ani, s-a înjunghiat şi apoi a sărit de la balcon, de la etajul 1. Acesta a fost resuscitat de cadrele medicale,  însă a murit după ce a intrat de mai multe ori în stop cardio-respirator.

Surse locale au declarat că femeia era profesor de limba germană, iar soţul său inginer. Acesta şi-ar fi pierdut locul de muncă, ceea ce a dus la numeroase conflicte între soţi.

Unul dintre cele trei apeluri la 112 ar fi fost făcut de poştaş, care a auzit ţipetele femeii. Poliţiştii au reuşit să spargă uşa şi să intre în apartament, iar bărbatul a încercat inclusv să-i atace pe anchetatori.

Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică

În ultima perioadă, din cauza statisticilor alarmante, în România se vorbește din ce în ce mai des despre femicid – uciderea intenționată a unei femei sau fete, specific motivată de gen. Din ce în ce mai multe voci susțin că este nevoie de o modificare legislativă în acest sens și că infracțiunea de femicid ar trebui introdusă în Codul Penal.

În exclusivitate pentru Gândul, Cristian Jura, membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), a spus că, înainte de a discuta despre faptele penale foarte grave, ar trebui analizat și un alt tip de statistică, referitor la faptele de natură contravențională.

Sursă foto: Gândul

