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Peste 850 de urși vor fi vânați anual în pădurile din România. Comisiile de Mediu şi Agricultură au votat în unanimitate. Legea merge în plenul Camerei Deputaţilor

Luiza Dobrescu
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Aproape 900 de urşi ar urma să fie extraşi prin vânătoare, drept cotă de prevenţie, din zonele cel mai grav afectate de numărul de exemplare care depăşesc cota admisă şi care atacă gospodării şi oameni, soldate cu pagube semnificative şi pierderi de vieţi omeneşti.

Legea a fost trimisă la reexaminare de preşedintele Nicuşor Dan, după ce iniţial a sesizat Curtea Constituţională asupra unor aspecte de neconstituţionalitate asupra textului de lege.

Curtea Constituțională a României a declarat constituțională legea care permite recoltarea a peste 850 de urși ca măsură de prevenție în anii 2026 și 2027.

Comisiile reunite au hotărât să trimită legea în plenul Camerei Deputaţilor

Cele două comisii reunite ale Camerei Deputaţilor, pentru Agricultură şi Mediu, s-au întrunit miercuri în şedinţă pentru un raport comun asupra acestui proiect de lege.

„În urma examinării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii speciifce au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise prezentate în anexă.
În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să transmită plenului Camerei Deputaților prezentul raport comun prin care se propune adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 cu amendamentele admise redate în anexă.
Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 alin.(9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare”, se arată în raport.

În iunie 2026, Curtea Constituțională a respins sesizarea depusă pe această temă și a confirmat că actul normativ este constituțional.

Legea stabilește posibilitatea recoltării (prin împușcare) a peste 850 de exemplare de urs brun în 2026 și 2027.

Legea a fost votată cu unanimitate

Actul reglementează și metodele de intervenție rapidă în localități (intravilan) pentru exemplarele care pun în pericol viața sau bunurile oamenilor, incluzând alungarea, tranchilizarea, relocarea sau eutanasierea/împușcarea în caz de pericol iminent.

Ministerul Mediului, reprezentat de noul secretar de stat Flavia Boghiu, fost viceprimar al Braşovului, a transmis că instituţia pe care o reprezintă este de acord cu amendamentele propuse şi recomandă ca legea să fie votată în forma de până acum.

„Să facem un ţarc şi să-i ţinem (n.r urşi) pentru doamna Ursula, a spus deputatul neafiliat Ciprian Ciubuc, fost SOS.

Măsura a stârnit dezbateri aprinse între organizațiile de mediu (ONG-uri), care contestă uciderea preventivă pe scară largă, și autorități sau silvicultori, care o consideră necesară pentru reducerea atacurilor.

În acest moment, membrii comisiilor au semnalat faptul că, pentru 2026, recoltarea a 859 de urşi nu va mai putea fi posibilă, din cauză că nu mai există timp fizic pentru extrageri.

Parlamentarii au votat adoptarea legii cu amendamentele respinse, în unanimitate.

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