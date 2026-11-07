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Gabriel Liiceanu continuă cu laudele la adresa lui Bolojan. Discurs elogios vineri seară la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea

Gabriel Liiceanu continuă cu laudele la adresa lui Bolojan. Discurs elogios vineri seară la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” Bihor. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
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Gabriel Liiceanu a găsit un nou prilej să-și manifeste admirația față de Ilie Bolojan. Invitat la prima ediție Bookfest Oradea, unde urma să susțină o conferință despre „Cărțile care ne-au făcut oameni”, filosoful și scriitorul și-a început intervenția cu un elogiu la adresa fostului primar al orașului și premier al României.

„Sunt emoționat pentru că sunt în orașul care își datorează aspectul domnului Ilie Bolojan”, a declarat Liiceanu, vineri seară, în aplauzele publicului, relatează ebihoreanul.ro. Așadar, înainte de a vorbi despre cărți, cultură și formarea intelectuală, filosoful a ținut să transmită un mesaj de apreciere pentru politicianul pe care l-a susținut public în repetate rânduri.

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Oradea, prezentată drept o utopie întrupată, iar Bolojan, din nou în centrul laudelor

Liiceanu nu s-a oprit la aprecierea contribuției lui Bolojan la transformarea orașului. După un tur al Oradiei făcut în compania primarului Florin Birta, filosoful le-a explicat localnicilor că trăiesc într-un univers aproape ideal.

„Nu cred că sunteți cu totul conștienți de universul de conviețuire, de universul uman în care trăiți”, le-a spus el celor prezenți. Apoi a completat: „Nu mi-am imaginat niciodată să am contact cu întruparea unei utopii”.

Declarațiile ridică o întrebare firească: cât din această prezentare elogioasă ține de realitatea unui oraș și cât reprezintă admirația personală a filosofului pentru liderul politic căruia îi atribuie transformarea sa?

Nu este prima dată când Liiceanu îl ridică pe Bolojan în slăvi

Admirația lui Gabriel Liiceanu pentru Ilie Bolojan nu este o apariție izolată. În 2025, filosoful publica articolul „Oare poate fi clonat Bolojan?”, în care îi aprecia activitatea administrativă și caracterul. Ulterior, l-a comparat pe politician cu Moise, folosind povestea biblică a traversării deșertului pentru a descrie perioada dificilă prin care trecea România sub conducerea guvernului Bolojan.

În mai 2026, Liiceanu a revenit cu declarații elogioase, afirmând că premierul „a căzut în sus” după pierderea funcției, iar adversarii săi politici au fost „idioți” pentru că i-ar fi sporit popularitatea.

La Oradea, mesajul a fost reluat într-o altă formă: orașul este prezentat ca o utopie, iar meritul pentru aspectul său îi este atribuit lui Bolojan.

Gabriel Liiceanu nu este doar fanul lui Ilie Bolojan, ci și al USR. La evenimentul organizat de USR pentru susținerea primarului suspendat al Timișoarei, Dominic Fritz, Liiceanu s-a alăturat USR-iștilor și a transmis, prin video-conferință, un mesaj de susținere pentru Dominic Fritz.

Privilegiile admiratorului lui Bolojan

Un aspect interesant, pe care publicația Gândul l-a semnalat în trecut, vizează relația grupului Humanitas, deținut de Gabriel Liiceanu, cu statul român. Potrivit listei publicate de RA-APPS în iunie 2026, trei societăți din grup au contracte de închiriere pentru spații comerciale în Casa Presei, pentru care plătesc în total aproximativ 6.355 de euro lunar, la care se adaugă circa 500 de euro pentru șapte locuri de parcare.

Tariful mediu, de aproximativ 6 euro pe metrul pătrat, este de până la trei ori mai mic decât unele prețuri practicate pe piața imobiliară din zonă.

Gândul a mai prezentat și situația spațiului comercial  închiriat de Librăriile Humanitas în Biblioteca Județeană din Oradea, pentru 805 euro pe lună, adică aprozimativ jumătate din prețul pieței. 

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