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Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu greutatea și cu finanțele în noiembrie: Kilogramele cresc, banii scad

Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu greutatea și cu finanțele în noiembrie: Kilogramele cresc, banii scad
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Neti Sandu nominalizează zodia care are mari probleme cu greutatea și cu finanțele în noiembrie: Kilogramele cresc, banii scad.

Neti Sandu anunță că luna noiembrie vine cu provocări, dar și cu ocazii de a corecta greșeli și de a clarifica situații din trecut. Venus și Mercur retrograd, până pe 13, respectiv 14 noiembrie, pot readuce în atenție probleme nerezolvate, informații greșite și neînțelegeri.

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În astrologie, Venus este asociată cu frumusețea, arta, relațiile, vestimentația și luxul, iar revenirea sa în Balanță ar favoriza îndreptarea unor dezechilibre. În același timp, Mercur retrograd în Scorpion ar putea scoate la iveală secrete, minciuni și adevăruri ascunse, oferind ocazia clarificării unor situații mai vechi.

Zodia care are mari probleme cu greutatea și cu finanțele

Una dintre zodii va trece printr-o perioadă mai puțin plăcută în luna noiembrie. Mai exact, este vorba despre zodia Balanță. Din păcate, chiar dacă acești nativi se așteptau să primească o anumită sumă de bani, calculele le sunt date peste cap. Este recomandat să nu se grăbească spre a trage concluzii, a transmis Neti Sandu potrivit Știrile PRO TV.

Deși traversează o perioadă agitată, nativii zodiei Balanță vor avea multe de învățat, cum ar fi să își gestioneze finanțele și să cheltuie bani mai chibzuit. De asemenea, este momentul ideal să fie mai atenți la alimentație, sport, dar și la condiția fizică.

Mercur, aflat în casa banilor Balanței, îi transmite acesteia că trebuie să își ceară drepturile, să își respecte munca și să aibă încredere că merită banii pe care îi câștigă. Nu este vorba doar despre întârzierile sau refuzurile celor care îi datorează bani, ci și despre propria percepție asupra valorii muncii sale.

Un lucru foarte important pe care nativii acestei zodii trebuie să îș învețe este faptul că vor reveni mereu la aceeași problemă dacă nu își învață lecția. Totodată, Balanța simte nevoia să aparțină unei comunități. Acesta lucru o poate ajuta să se dezvolte, poate chiar prin călătorii, activități de grup sau participarea la diverse evenimente. Experiențele îi pot oferi lecții valoroase și beneficii atât pe plan personal, cât și prin apropierea de oameni de calitate și colaborarea cu aceștia.

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