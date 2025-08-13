Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști

Autoritățile din Poiana Brașov atrag atenția asupra fenomenului de „turism la urs”, după ce au descoperit momeală pusă intenționat pentru animale sălbatice pentru ca turiștii să le fotografieze, deși acest lucru este interzis și, totodată, foarte periculos.

Turismul la „urs” se extinde în Poiana Brașov, punând în pericol atât turiștii, cât și animalele sălbatice. Autoritățile au descoperit mai multe locuri unde este lăsată intenționat mâncare pentru a atrage urșii în apropierea oamenilor, pentru fotografii sau vizionări.

Imagini surprinse în zonă arată urși care se plimbă printre mașini sau chiar printre mese, atrași de hrana lăsată la vedere. La marginea unei parcări centrale, o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici a atras un urs, deși localnicul care a pus-o susține că intenția sa era doar să își hrănească animalele de companie.

„Era pusă mâncare pentru câini, o cantitate foarte mare bine așezată astfel încât turiștii să aibă ocazia să vadă dacă vine ursul acolo”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, potrivit Știrileprotv.

O cameră de supraveghere a surprins mai multe vizite ale urșilor în lunile iunie, iulie și august, iar un animal alungat cu petarde a revenit seara următoare printre mese.

Nu lăsați mancare în corturi sau în apropierea taberei

Salvamontiștii recomandă ca drumeții să nu lase mâncare în corturi sau în apropierea taberei și să o păstreze în cutii etanșe, ferite de miros.

„Să nu mâncăm în proximitatea cortului, să nu lăsăm mâncarea în cort… o punem frumos într-un rucsac și o ducem cât mai departe de cort, dacă se poate să o agățăm într-un copac”, spune Gabriel Arion, salvamontist.

Experimentele arată că urșii se apropie de oameni doar dacă sunt ademeniți cu hrană, iar obiectele nelegate de mâncare nu sunt atinse.

Ce să NU faci dacă întâlnești un urs în pădure

Întâlnirea cu un urs în pădure poate fi extrem de periculoasă, mortală în cele mai multe situații. Pentru a evita o astfel de situație, iată opt regulile esențiale de siguranță pentru pentru a te proteja pe tine, cât și animalele sălbatice.