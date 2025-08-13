Prima pagină » Actualitate » Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști

Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști

Denis Andrei
13 aug. 2025, 09:49, Actualitate
Fenomenul „turismului la URS” în Poiana Brașov. Momeală pusă intenționat pentru a atrage fiarele sălbatice în zonele frecventate de turiști
Urs - Foto: Profimedia images

Autoritățile din Poiana Brașov atrag atenția asupra fenomenului de „turism la urs”, după ce au descoperit momeală pusă intenționat pentru animale sălbatice pentru ca turiștii să le fotografieze, deși acest lucru este interzis și, totodată, foarte periculos.

Turismul la „urs” se extinde în Poiana Brașov, punând în pericol atât turiștii, cât și animalele sălbatice. Autoritățile au descoperit mai multe locuri unde este lăsată intenționat mâncare pentru a atrage urșii în apropierea oamenilor, pentru fotografii sau vizionări.

Imagini surprinse în zonă arată urși care se plimbă printre mașini sau chiar printre mese, atrași de hrana lăsată la vedere. La marginea unei parcări centrale, o caserolă cu mâncare pentru câini și pisici a atras un urs, deși localnicul care a pus-o susține că intenția sa era doar să își hrănească animalele de companie.

„Era pusă mâncare pentru câini, o cantitate foarte mare bine așezată astfel încât turiștii să aibă ocazia să vadă dacă vine ursul acolo”, a declarat Sorin Toarcea, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, potrivit Știrileprotv.

O cameră de supraveghere a surprins mai multe vizite ale urșilor în lunile iunie, iulie și august, iar un animal alungat cu petarde a revenit seara următoare printre mese.

Nu lăsați mancare în corturi sau în apropierea taberei

Salvamontiștii recomandă ca drumeții să nu lase mâncare în corturi sau în apropierea taberei și să o păstreze în cutii etanșe, ferite de miros.

„Să nu mâncăm în proximitatea cortului, să nu lăsăm mâncarea în cort… o punem frumos într-un rucsac și o ducem cât mai departe de cort, dacă se poate să o agățăm într-un copac”, spune Gabriel Arion, salvamontist.

Experimentele arată că urșii se apropie de oameni doar dacă sunt ademeniți cu hrană, iar obiectele nelegate de mâncare nu sunt atinse.

Ce să NU faci dacă întâlnești un urs în pădure

Întâlnirea cu un urs în pădure poate fi extrem de periculoasă, mortală în cele mai multe situații. Pentru a evita o astfel de situație, iată opt regulile esențiale de siguranță pentru pentru a te proteja pe tine, cât și animalele sălbatice.

  1. Nu fugiți. Fuga poate declanșa instinctul de prădător al ursului. Păstrați-vă calmul și evitați mișcările bruște.
  2. Nu stați cu spatele la urs și nu îl priviți fix în ochi. Aceasta poate fi percepută ca o provocare sau o vulnerabilitate.
  3. Îndepărtați-vă încet. Mergeți cu spatele și nu încercați să vă cățărați în copaci; urșii se pot urca rapid după voi.
  4. Folosiți echipament de protecție. Fluierul sau spray-ul împotriva urșilor sunt utile pentru a descuraja apropierea animalului.
  5. Nu purtați mâncare în rucsac. Mirosul alimentelor, chiar dacă sunt sigilate, poate atrage urșii. Dacă aveți ghiozdan, aruncați-l în direcția opusă față de locul în care vă îndreptați.
  6. Nu hrăniți urșii. Aceasta le schimbă comportamentul și îi face să se apropie tot mai mult de oameni.
  7. Evitați parfumurile. Mirosurile aromate pot trezi curiozitatea animalelor sălbatice.
  8. Mergeți în grup. Drumețiile în grupuri mai mari reduc riscul de atac; vorbiți și semnalizați prezența continuu. Evitați să mergeți singuri sau în grupuri mici.

