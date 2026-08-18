Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit că statele membre pot impune restricții privind anumite avertizări din aplicațiile de navigație, precum Waze, chiar dacă nu există o interdicție generală la nivelul UE. Decizia a survenit în urma unui litigiu între autoritățile franceze și Coyote, un serviciu de navigație similar. Reglementările franceze permit poliției să dezactiveze temporar anumite avertizări în timpul unor operațiuni specifice, inclusiv al controalelor vizând depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului, scrie Ok Diario.

CJUE a stabilit că aceste măsuri trebuie să fie justificate, proporționale și aplicate doar pentru o perioadă limitată. Decizia nu vizează toate alertele din aplicații, ci doar pe cele care ar putea permite șoferilor să evite anumite puncte de control ale poliției. Hotărârea creează un precedent care ar putea permite altor țări europene să restricționeze anumite funcționalități ale acestor aplicații în circumstanțe specifice.

Astfel că, Poliția ar putea dispărea de pe harta șoferilor, căci funcția care anunță radarele și echipajele în aplicațiile de trafic ar putea fi blocată, astfel încât șoferii să nu mai poată ocoli controalele importante. Decizia judecătorilor europeni nu se aplică însă România, dar conducătorii români deja se gândesc cum să fenteze situația, mai ales că, ei recunosc că aplicația i-a salvat de amendă.

„Da, m-a salvat aplicația de amendă”, spune un șofer pentru Antena 1.

În Franța măsura se aplică deja, iar șoferii români se gândesc deja la variante pentru a raporta radar sa poliție în aplicație. Spre exemplu, ei se gândesc să aleagă un cod, cum ar fi „vremea rea”, care să anunțe „Poliție”, sau „ceața”, care să anunțe Radarul. Așa s-ar putea avertizeaza șoferii între ei, potrivit sursei citate.

Specialiștii spun însă că radarele temperează vitează și nu sunt pentru a da amenzi. Regula să se aplice la noi? Este nevoie lege adoptat de parlament.