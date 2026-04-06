Fermierii europeni merg la Bruxelles pentru a cere ajutor de la Comisia Europeană. Ce decizie majoră poate schimba soarta agriculturii

Agricultura europeană intră în stare de alertă după ce blocajele din Orientul Mijlociu au aruncat prețul îngrășămintelor spre pragul de 500 de euro pe tonă și au forțat mii de producători să abandoneze terenurile. Fermierii merg la Bruxelles pe 13 aprilie, pentru a cere Comisiei Europene să elimine taxele verzi pe carbon.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au lovit direct în rutele comerciale esențiale. Blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran a scos de pe piață o treime din îngrășămintele transportate pe mare și a prvocat un șoc instantaneu în lanțul de producție. Pentru un fermier obișnuit, asta înseamnă costuri care cresc de la o zi la alta, fără nicio siguranță pentru sezonul următor.

Sute de mii de hectare de pământ lăsate în paragină

Efectele economice sunt deja vizibile pe câmp. Doar în Franța, suprafețe uriașe de teren, echivalente cu mii de stadioane de fotbal, nu mai sunt cultivate pentru că investiția depășește profitul. Producătorii de cereale avertizează că nu au mai avut un trai decent de trei ani, iar scumpirea azotului cu încă 20% în ultima lună reprezintă lovitura de grație pentru multe ferme.

La întâlnirea din 13 aprilie de la Bruxelles, fermierii vor să pună presiune pe Comisia Europeană să elimine taxele verzi pe carbon, care scumpesc artificial importurile. De cealaltă parte, autoritățile ezită să renunțe la aceste măsuri pentru că se tem că ar încuraja poluarea sau ar avantaja importurile din Rusia.

Comisia Europeană promite un set de măsuri concrete abia peste o lună. Planul vizează sprijinirea fabricilor de îngrășăminte de pe continent, astfel încât Europa să nu mai depindă de zonele de conflict. Totuși, pentru mulți agricultori, acest ajutor ar putea veni prea târziu, în condițiile în care proiectele pentru agricultura ecologică sunt deja oprite din cauza lipsei de fonduri.

