Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București. Bărbat ÎNJUNGHIAT de 33 de ori. Cine este agresorul. Imagini cu puternic impact emoțional

11 nov. 2025, 13:40, Actualitate

Ferocitate ieșită din comun pe o stradă din București, acolo unde un bărbat de 68 de ani a fost înjunghiat cu 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor și capului în Sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, un tânăr de 20 de ani, a urmărit victima aproximativ 400 de metri înainte de atac. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus în mișcare acțiunea penală împotriva unui tânăr în vârstă de 20 de ani, cercetat pentru tentativă de omor calificat, cu premeditare și prin cruzimi. Individul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București cu propunere de luare a măsurii arestării preventive pentru 30 de zile.

„Nu s-a putut stabili până în prezent o legătură între inculpat și victimă, ori vreun motiv pentru săvârșirea faptei”

Totul s-a întâmplat în 9 noiembrie, atunci când individul s-a înarmat cu un cuțit și, în jurul orei 03:40, a părăsit locuința sa situată în București, Sector 2.

A urmărit-o pe victimă – un bărbat în vârstă de 68 de ani – pe o distanta de aproximativ 400 de metri, iar la ora 04.04 s-a apropiat de victimă și i-a aplicat 33 de lovituri de cuțit în zona abdomenului, toracelui, membrelor şi capului, provocându-i multiple plăgi înjunghiate şi hemoperitoneu.

Ulterior, tânărul a revenit la locuința sa, iar victima a mers o scurtă distanță și a cerut ajutorul unui angajat al unui magazin din zonă, care a apelat numărul de urgență 112. Victima a fost dusă de urgență la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în prezent starea sa fiind stabilă.

„Întrucât autorul a premeditat fapta, înarmându-se cu un cuțit şi urmărind victima pe o distanţă de aproximativ 400 de metri, şi a acţionat cu o ferocitate ieşită din comun, aplicându-i victimei 33 de lovituri de cuţit, în cauză au fost reţinute elementele circumstanţiale agravante ale tentativei de omor – săvârșirea faptei cu premeditare şi prin cruzimi.

Din mijloacele de probă administrate nu s-a putut stabili până în prezent o legătură între inculpat și victimă, ori vreun motiv pentru săvârșirea faptei, autorul înjunghierii fiind necunoscut până la data de 10.11.2025, ora 14:00, când a fost depistat de polițiști la locuința sa. Percheziția domiciliară efectuată ulterior a relevat probe ce confirmă acuzația adusă inculpatului”, informează Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

