Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE

Craiova s-a transformat, din nou, într-un oraș al basmelor animate și al spectacolelor de neuitat, în perioada 25 august – 1 septembrie. Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, anunță că a început cea de-a XII-a ediție a festivalului „Puppets Occupy Street”.

„Cea de-a XII-a ediție a festivalului „Puppets Occupy Street” a început la Craiova! Ca în fiecare an, atmosfera de poveste a fost deschisă de spectaculoasa paradă a păpușilor gigant, care a adunat zeci de mii de copii și admiratori. Timp de o săptămână, până pe 1 septembrie, Craiova devine scena internațională a teatrului de animație, cu peste 400 de evenimente desfășurate în spații publice”, transmite Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Edilul mai face un anunț pentru persoanele care nu au reușit să ajungă la parada păpușilor gigant: „Dacă ați ratat parada păpușilor gigant, mai aveți o șansă luni, 1 septembrie, la ora 21, când se întorc pe traseul Mc Donald’s – Piața Mihai Viteazul”.

„Tema acestei ediții este Fairy Tale – un univers magic în care poveștile prind viață chiar pe străzile orașului! Vă invităm să vizitați Craiova în aceste zile”, adaugă primarul Craiovei.

