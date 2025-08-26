Festivalul „Puppets Occupy Street” / Lia Olguța Vasilescu: Craiova devine scena internațională a teatrului de ANIMAȚIE

11:15
„Cea de-a XII-a ediție a festivalului „Puppets Occupy Street” a început la Craiova! Ca în fiecare an, atmosfera de poveste a fost deschisă de spectaculoasa paradă a păpușilor gigant, care a adunat zeci de mii de copii și admiratori. Timp de o săptămână, până pe 1 septembrie, Craiova devine scena internațională a teatrului de animație, cu peste 400 de evenimente desfășurate în spații publice”, transmite Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.
„Tema acestei ediții este Fairy Tale – un univers magic în care poveștile prind viață chiar pe străzile orașului! Vă invităm să vizitați Craiova în aceste zile”, adaugă primarul Craiovei.