Fiica lui Mihai Albu are iubit. ”Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit”

Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu, are iubit. Cel care a dat detalii în acest sens a fost chiar tatăl său: ”Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit”.



Iulia Albu a fost căsătorită cu designerul de încălțăminte Mihai Albu, din mariajul lor rezultând o fiică, Mikaela. Cei doi au fost implicați în numeroase scandaluri de-a lungul anilor.

Mikaela, în vârstă de 17 ani, are o relație cu un tânăr de vârsta ei, după cum a dezvăluit Mihai Albu la emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”.

Fiica lui Mihai Albu are o relație. ”Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește”

”Discută cu cineva, vorbește la telefon, e foarte bine. Ea nu s-a ascuns. De când a luat legătura cu el, de prima dată, știam că are pe cineva. M-a întrebat ce părere am și cum e… Cât am știut eu să îi spun, i-am spus. S-a mai sfătuit și cu mama ei, cu mătușa ei, care este foarte importantă pentru Mika. Și cu bunica ei s-a sfătuit”, a declarat Mihai Albu, potrivit click.ro.

”Eu am fost mai mult cel care am fost acolo lângă ea, fiindcă am știut. Multe convorbiri telefonice cu el au fost de față cu mine și atunci am văzut timbrul, tonul și cum se vorbește. E foarte important. Nu s-a ascuns. Am apreciat că nu s-a ferit. Nu e nimic secret. E un băiat tot de vârsta ei, dar nu este însă de la același liceu. Din ce am văzut eu, stând aproape de Mikaela în ultima vreme, cam toate prietenele ei au pe cineva cu care vorbesc și țin legătura. Și eu m-am îndrăgostit prima oară tot la 17 ani”, a adăugat acesta.