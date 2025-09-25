Actrița Lamia Beligan, fiica cea mică a lui Radu Beligan, a postat un mesaj emoționant de la mormântul tatălui ei, care a dispărut în 2016, la vârsta de 97 de ani.

„Soare blând de toamnă. Culori calde de toamnă. Dor de tata”, a scris actrița pe pagina sa de Facebook.

Lamia Beligan a postat și câteva imagini cu mormântul marelui actor din Cimitirul Bellu din Capitală.

Cavoul maestrului Beligan este extrem de simplu, foarte elegant, cum rar vezi în țara noastră, dar și decent, având două ghivece cu flori colorate de toamnă…

Radu Beligan s-a stins din viață în 2016, la 97 de ani, la Spitalul Elias, după o viață dedicată scenei.

Radu Beligan s-a născut pe 14 decembrie 1918, în comuna Galbeni, județul Bacău. Pe linie maternă era grec de origine, pe linie paternă, fiind urmaș al unuia dintre frații lui Ion Creangă. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2004. Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus in Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor încă în activitate pe scena unui teatru.

Radu Beligan a interpretat – în peste șapte decenii – roluri celebre, cum ar fi caractere ale dramaturgilor literaturii române: Ion Luca Caragiale, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Camil Petrescu, Tudor Mușatescu, Mircea Ștefănescu, Victor Ion Popa, Victor Eftimiu, Mihail Sebastian, Aurel Baranga, Alexandru Mirodan și universale: William Shakespeare, Carlo Goldoni, Nicolai Vasilievici Gogol, Anton Cehov, George Bernard Shaw, Maxim Gorki, Albert Camus, Jules Romain, Eugen Ionescu, Jean Anouilh, Friedrich Dürrenmatt, Edward Albee, Peter Shaffer, Patrick Süskind, Neil Simon, Umberto Eco.

Radu Beligan a fost înmormântat cu onoruri militare în Cimitirul Bellu din Capitală, fiind decorat cu Steaua României.