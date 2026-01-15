Fiica „secretă” a lui Freddie Mercury a murit la 48 de ani, după o luptă îndelungată cu o formă rară de cancer, conform The Sun. Femeia s-ar fi născut în 1976, după ce cântărețul a avut o aventură cu soția unui prieten. Dezvăluirea a apărut în cartea „Love, Freddie” publicată vara trecută de autoarea Lesley-Ann Jones.

Familia fiicei „secrete” a lui Mercury a confirmat decesul și a precizat că aceasta s-a stins „în pace”, după ce a asuferit de cordom, un cancer extrem de rar la coloană. Soțul acesteia, Thomas, a transmis că Bibi a lăsat în urmă doi băieți, în vârstă de nouă și șapte ani. „B este acum alături de tatăl ei iubit, în lumea gândurilor. Cenușa ei a fost împrăștiată în vânt, deasupra Alpilor.”

Autoarea Lesley-Ann Jones a dezvăluit că solistul trupei Queen a avut o fiică

Existența presupusei fiice a lui Freddie Mercury a fost dezvăluită vara trecută de autoarea Lesley-Ann Jones în cartea „Love, Freddie”. Potrivit autoarei, solistul trupei Queen ar fi avut-o pe fiica sa, identificată în carte doar cu inițiala „B”, în urma unei relații cu soția unui prieten apropiat în 1976. Mai mult, Jones a declarat că are dovezi ADN care să susțină acest fapt și, potrivit acesteia, Mercury ar fi scris pentru ea piesele „Bijou” și „Don’t Try So Hard”, iar relația lor a fost una apropiată până la moartea artistului, în 1991.

Lesley-Ann Jones a mai spus că fiica „secretă” a artistului suferea de cancer încă de la o vârstă fragedă, motiv pentru care familia s-a mutat frecvent, în căutarea unor tratamente mai bune. După ce boala a recidivat, femeia a decis să o contacteze pe autoare. De asemenea, B susține că solistul trupei Queen i-a oferit de-a lungul anilor mai multe caiete cu însemnări personale, jurnale secrete în care acesta și-ar fi scris gândurile și câteva amintiri din viața sa privată.

„Știa că timpul nu era de partea ei. A fost o cursă contra cronometru, dar a vrut cu orice preț ca adevărul despre Freddie să fie spus”, a transmis Lesley-Ann Jones.

