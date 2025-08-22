Prima pagină » Actualitate » Filmul „sabotajului” de la Cugir, povestit de directorul Uzinei. Cine era, de fapt, „vecinul” care a anunțat la 112 explozia celor 150.000 de cartușe

Adina AnghelescuRuxandra Radulescu
22 aug. 2025, 16:13, Actualitate
Directorul Uzinei Mecanice Cugir a relatat, în exclusivitate pentru Gândul, filmul evenimentelor din noaptea de 1-2 august, când în hala de muniții a avut loc un incendiu urmat de explozii. Mircea Augustin Trifan a explicat cum „vecinul” care a sunat la 112 – pomenit și de ministrul Radu Miruță –  îi este de fapt prieten și locuiește în apropierea fabricii. De asemenea, acesta a explicat că o anchetă internă este în derulare. Surse judiciare au declarat pentru Gândul că nu există dovezi care să sprijine ipoteza unui sabotaj.

Incendiul de la Uzina Mecanică Cugir s-a întins pe o suprafață de 700 de metri pătrați și a distrus 150.000 de cartușe, care au produs explozii puternice în interior. Cel care a anunțat autoritățile a fost un localnic care locuiește în apropiere și este prieten cu directorul general Mircea Augustin Trifan, după cum ne-a declarat acesta din urmă.

Cine a dat, de fapt, alarma

Trifan a relatat că, la momentul deflagrației, tot personalul se afla în concediu, iar paznicul care asigura zona l-a sunat mai întâi pe șeful său, care ulterior a apelat 112.

Cel care, însă, sesizase deja autoritățile, cu doar un minut în urmă, a fost un prieten al directorului general, care locuiește în apropiere și a cărei mamă este una dintre angajatele instituției. Acesta a acționat din instinct, a sunat la 112 și, ulterior, chiar pe director.

„Noi eram în concediu, din 25 iulie, ne întoarcem la muncă luni pe 25 august. S-a organizat o comisie internă și vom lua declarații la fiecare. Am asigurat zonele.

Aveam un paznic care păzea Uzina, iar, în momentul în care a izbucnit incendiul, el l-a sunat pe șeful lui, care a sunat la 112. A fost o chestiune de un minut. Localnicul care a sunat la 112 locuiește în apropiere, mi-e prieten, mama lui lucrează în uzină, iar când a văzut fumul a sunat imediat la 112, apoi m-a sunat pe mine”, a declarat Mircea Augustin Trifan pentru Gândul.

Directorul a precizat că a demarat o anchetă internă, în cadrul căreia fiecare dintre angajați va da declarații.

Cum s-ar fi produs incendiul

Surse judiciare au declarat, pentru Gândul, că nu au fost găsite dovezi care să sprijine ipoteza unui posibil sabotaj, în cazul incendiului de la Uzina Mecanică din Cugir.

„Au fost ridicate camerele de luat vederi, alte probe materiale necesare criminaliștilor, iar expertiza va fi făcută de specialiștii de la Insemex Petroșani”, au precizat sursele citate.

Fiind vorba de o infracțiune de distrugere din culpă, reiese că cineva din incinta fabricii ar fi putut manevra greșit muniția și, fără intenție, a declanșat acest incendiu”, au afirmat sursele.

Radu Miruță, ministrul Economiei: „Aștept să văd ce spun serviciile de informații din România”

Ministrul Economiei Radu Miruță nu excludea, de la bun început, scenariul unui sabotaj, în ceea ce privește deflagrația de la Uzina Mecanică din Cugir.

„Sigur că s-a pedalat mai mult pe asta, pentru că se încadrează la categoria orice posibilitate. Este o anchetă penală în curs. Aștept și eu cu nerăbdare să văd ce spun instituțiile specializate de la serviciile de informații din România, Parchet, cu privire la cauzele pentru care au condus la explozia de la Cugir ”, a declarat Radu Miruță.

Radu Miruță, ipoteze din auzite

Radu Miruță susține că paza nu ar fi fost asigurată adecvat, având în vedere că cel care a sunat la 112 a fost un vecin. Cu toate acestea, tot el recunoaște că nu deține informații din ancheta penală, care este acum în curs.

„La 112 a anunțat această explozie, din ce mi s-a spus la fața locului, un vecin. Cei de la 112 nici nu credeau, credeau că e o glumă.

Acolo paza nu este militară, acolo eu am observat niște vulnerabilități în ceea ce privește modul în care se făcea paza. Planul de pază, da, există. Dați-vă seama ce pază era că au explodat 150.000 de cartușe și am aflat de la un vecin. Nu am acces la anchetă, e o anchetă penală. În această etapă procedurală informațiile nu îmi sunt aduse la cunoștință”, a mai spus Radu Miruță.

