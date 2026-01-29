Ion Cristoiu: „Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”

În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu remarcă următoarele: „ Cu banii împrumutați de România prin programul SAFE, cei de la Putere își cumpără de la Stăpânii Europei supraviețuirea politică”.

Reputatul om de presă susține că țara noastră face jocurilor marilor forțe din Vest, în detrimentul interesului național.

„Când s-a anunțat, de către Comisia Europeană, faimosul Program SAFE de întărire a capacității de apărare în fața rușilor – evident, la vremea respectivă; acum, mai degrabă, în fața americanilor – prin împrumuturi generoase date statelor care vor să se înarmeze, n-am avut nicio îndoială că acest program este o șmecherie, un banditism. Este un mecanism prin care marile puteri, precum Franța sau Germania, vor vârî pe gât unor țări precum România armamentul lor învechit din depozite, pe bani frumoși, iar cu aceiași bani, sigur, își vor dezvolta o nouă generație de armament”, analizează Cristoiu.

Mai departe, el arată că „întotdeauna în istoria noastră modernă, dar mai ales în cea postdecembristă, cumpărarea de armament a fost făcută de la marile puteri, pe banii cetățenilor. A fost un mijloc propriu al elitei de la putere de a-și menține supraviețuirea politică”.

Cum rămân la putere Nicușor Dan și Ilie Bolojan

În context, Ion Cristoiu îi dă ca exemple pe „Nicușor Dan, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz. Le este limpede că rămânerea lor la putere, în ciuda tuturor abuzurilor și ticăloșiilor pe care le comit, depinde de marile puteri. Nu este prima dată când se întâmplă asta în istoria României.

Acești conducători își cumpără liniștea, supraviețuirea și confortul de la putere cumpărând, cu banii noștri, armament de la marile puteri. Este un mijloc de a întări economic marile puteri și, în același timp, de a ne secătui pe noi”.

„România este a doua țară ca valoare a împrumutului”, remarcă Ion Cristoiu, care arată următoarele:

„Să vedem – 16 miliarde imediat. Influencerii și elita de la putere spun «Domnule, este vorba de niște condiții avantajoase, de bani împrumutați cu generozitate. Ursula von der Leyen este generoasă cu noi». Dar ce bani? Are ea niște bani în peșteră, pe banii cui? Cu acești bani, ni se spune, vom dezvolta industria locală. Care industrie locală? La cumpărare, 70%, adică aproximativ 9 miliarde de euro, merg direct către industria de armament din Germania și Franța.

Deja Bolojan s-a dus în Germania cu «sacoșa de bani» să cumpere. Sau, mai corect spus, nu s-a dus el, l-a chemat Merz și i-a spus «Vino și dă și tu banii ăia».

Noi cumpărăm, din punct de vedere moral, armament învechit. Nu vorbesc despre tancuri sau elicoptere noi, ci despre concepția de luptă. Parada militară de la Beijing a arătat clar că s-a trecut deja la armamentul post-nuclear – drone, rachete inteligente, roboți de luptă, arme de apărare avansate.

Noi nu cumpărăm nimic din acest tip de armament. Noi cumpărăm armament tradițional, tocmai pentru că marile puteri vor să scape de el, nu mai au ce face cu el. Ele trec deja la armele inteligente, iar cu banii luați de la noi – bani pe care, vezi Doamne, ni-i «împrumută» – își dezvoltă noile tehnologii.

Nu este nimic nou. Cumpărând armament de la marile puteri, elita conducătoare își asigură supraviețuirea politică”.