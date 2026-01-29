Prima pagină » Actualitate » Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă”

29 ian. 2026, 11:45, Actualitate
Au explodat impozitele pentru mașinile „verzi”. Șoferii din Vaslui, puși să plătească și de 20 de ori mai mult. ”E inuman ce ni se întâmplă”

Proprietarii de autoturisme mild-hibrid din Vaslui se confruntă cu creșteri drastice ale impozitelor locale, relatează Vremea Nouă. În doar doi ani, taxele au ajuns să fie majorate de până la 20 de ori, situație care îi determină pe mulți șoferi să pună sub semnul întrebării politica statului privind încurajarea mobilității nepoluante.

Impozit majorat în lanț, în doar doi ani

Un exemplu relevant este cazul lui Marian, un tânăr din municipiul Vaslui, care a constatat că impozitul pentru autoturismul său a crescut de la 120 de lei la 2.700 de lei într-un interval de doar doi ani.

Prima modificare a apărut la începutul anului trecut, când Primăria Vaslui a redus scutirea acordată mașinilor mild-hibrid de la 95% la 75%. Ca urmare, impozitul anual a crescut de la 120 de lei la 880 de lei.

„Mașina mea este fabricată în anul 2020, are motor de 2999 mc și este mild hybrid. Am zis să merg pe acest tip de autoturism pentru că poluează mai puțin. Până în anul 2024, impozitul la această mașină a fost de 120 de lei. La începutul anului 2025, când am fost la primărie să îmi achit taxele și impozitele, mi s-a transmis că am de plată, pentru aceeași mașină, suma de 880 de lei. Am considerat-o ca fiind o bătaie de joc. Am înțeles să mărești taxele și impozitele locale cu 10-20%, dar cu 700% nu am văzut niciodată”, a declarat Marian pentru sursa citată.

De la stimulente „verzi” la taxe greu de suportat

Dacă anul trecut majorarea i s-a părut excesivă, începutul lui 2026 a adus o nouă surpriză neplăcută. La ultima vizită la primărie, tânărul a aflat că impozitul pentru același autoturism a fost din nou recalculat, ajungând la 2.700 de lei.

„E inuman ce ni se întâmplă, iar pe cei care au luat astfel de decizii îi consider a fi de-a dreptul retardați și nu mă feresc de cuvinte. În anii trecuți, am fost încurajați de stat să investim în acest tip de autoturisme, să contribuim, atât cât putem și noi, la protejarea mediului înconjurător, ca acum același stat să vină cu aceste majorări. Nu știu cum au fost făcute calculele, pentru că am aflat că o mașină, din 2006, cu aceeași capacitate a motorului, plătește un impozit de 2.400 lei. Așadar, cu cât ai mai veche mașina, cu cât poluează mai mult, cu atât plătești mai puțin. Ce să înțelegem din aceste calcule, că trebuie să ne întoarcem la mașinile vechi, poluante”, a mai spus vasluianul.

